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  • 매일 간편하게 주름 제거
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단종됨

DailyTouch퀵스팀 다리미

GC503/38

1 개 상 수상

매일 간편하게 주름 제거
새로운 필립스 DailyTouch 퀵스팀 다리미는 매일매일 손쉽게 주름을 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 통합형 받침대에 옷을 걸어 놓고 다리미 헤드가 지나가면서 스팀으로 얼마나 빠르게 주름을 제거하는지 확인하기만 하면 됩니다.
모든 혜택 보기

강력한 연속 스팀

매일 간편하게 주름 제거

  • 1500W

  • 조절식 받침대

  • 장갑

강력한 연속 스팀

강력한 연속 스팀

노즐을 통해 강력한 연속 스팀이 분사되어 몇 번의 동작만으로 주름을 제거할 수 있습니다.

실크와 같은 섬세한 옷감에도 안전하게 사용

실크와 같은 섬세한 옷감에도 안전하게 사용

퀵스팀 다리미는 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 실크와 같이 섬세한 옷감에 매우 좋습니다.

조절식 받침대

조절식 받침대

조절식 받침대가 장착되어 다리미를 사용하는 동안 옷감을 걸어 놓을 수 있습니다. 편리한 보관을 위해 접이식으로 제작되었습니다.

기술 사양

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FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

수상 내용

  • Award image VRS_PBTAWARD66

리뷰

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