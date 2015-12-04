다림질
모든 시리즈
DailyTouch 퀵스팀 다리미
단종됨
GC503/38
1 개 상 수상
1500W
조절식 받침대
장갑
노즐을 통해 강력한 연속 스팀이 분사되어 몇 번의 동작만으로 주름을 제거할 수 있습니다.
퀵스팀 다리미는 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 실크와 같이 섬세한 옷감에 매우 좋습니다.
조절식 받침대가 장착되어 다리미를 사용하는 동안 옷감을 걸어 놓을 수 있습니다. 편리한 보관을 위해 접이식으로 제작되었습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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