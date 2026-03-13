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DailyTouch 퀵스팀 다리미

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매뉴얼 및 설명서

User Manual Philips DailyTouch Garment Steamer

  • PDF 파일, 14.8 MB
  • 13 March 2026

새로운 필립스 DailyTouch 퀵스팀 다리미는 매일매일 손쉽게 주름을 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 통합형 받침대에 옷을 걸어 놓고 다리미 헤드가 지나가면서 스팀으로 얼마나 빠르게 주름을 제거하는지 확인하기만 하면 됩니다.

  • PDF 파일
  • 29 March 2026

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