다림질
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DailyTouch 퀵스팀 다리미
단종됨
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GC503/38
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User Manual Philips DailyTouch Garment Steamer
새로운 필립스 DailyTouch 퀵스팀 다리미는 매일매일 손쉽게 주름을 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 통합형 받침대에 옷을 걸어 놓고 다리미 헤드가 지나가면서 스팀으로 얼마나 빠르게 주름을 제거하는지 확인하기만 하면 됩니다.
전체 (7)
필립스 스팀 다리미 또는 퀵스팀 다리미에는 어떤 종류의 물을 사용할 수 있습니까?
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필립스 퀵스팀 다리미는 어떤 옷감에도 안전합니까?
필립스 퀵스팀 다리미를 사용한 후 물탱크를 비워야 합니까?
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미 호스가 뻣뻣함
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미에서 끓는 소리가 남
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미 사용 시 옷감에 젖은 얼룩이 생김
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미에서 스팀이 약하거나 일정하지 않게 나옴
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미 헤드에서 물이 떨어짐
필립스 퀵스팀 다리미의 받침대에서 물이 샘
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