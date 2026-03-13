새로운 필립스 DailyTouch 퀵스팀 다리미는 매일매일 손쉽게 주름을 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 통합형 받침대에 옷을 걸어 놓고 다리미 헤드가 지나가면서 스팀으로 얼마나 빠르게 주름을 제거하는지 확인하기만 하면 됩니다.