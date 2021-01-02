단종됨
StyleBoard
1800W
3가지 스팀 설정
노즐을 통해 강력한 연속 스팀이 분사되어 몇 번의 동작만으로 주름을 제거할 수 있습니다.
더욱 길어진 StyleBoard가 스팀 다림질 중 안정적인 지지대 역할을 해줍니다. 스팀 열판과 StyleBoard 사이에 옷감을 두고 눌러만 주면 위부터 아래까지 더욱 쉽고 빳빳하게 다릴 수 있습니다.
코트와 같은 두꺼운 소재에 브러시 액세서리를 사용하면 스팀이 더 잘 침투하여 보다 매끄럽게 다림질할 수 있습니다.
수상 내용
4.5
5점 만점
23
리뷰
91%
의 추천 제품
amy0707
02/01/2021
한국
제품 기능이 좋습니다
디자인도 고급스럽고 다림판 탈 부착이 가능해서 좋습니다. 스팀으로 인한 화상에 대비해 손 보호대까지 있어서 마음 놓고 다림질 가능합니다. 매우 만족합니다
찬성
스팀이 강하고 스팀이 세지 않아 좋습니다
반대
부피가 조금 크지만 별 문제없습니다
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 ComfortTouch GC557/38 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 ComfortTouch GC557/38 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
lauraaaa
29/12/2020
한국
프로모션의 일부
필립스 스탠드형 스팀다리미 후기
1) 크기 & 무게 스탠드형이어서 크기와 무게가 있는편인데, 제품 라인 자체가 슬림하게 빠져서 bulky한 느낌은 없어요. 이키아 가구 조립도 끙끙대는 제 수준에도 ,, 10분 내 조립이 무리 없을 정도로 조립 자체가 직관적이예요. 물통이 꽂혀져 있는 본체에 막대 2개를 좌우로 끼우고, 어깨 부분을 끼워주면 끝 ! 제품 하단부에 바퀴가 없는데도 유리 판넬이 있어 그런지 이동이 편리하네용 ! 2) 소음 스팀 기능이 5단계로 나뉘어 있어 모두 다 테스트 해봤는데, 소음이 거의 없어서 깜짝 놀랐어요 ! 반려동물이 있거나, 저처럼 오피스텔에 거주하는 가구같은 경우에 사용하기 좋을 것 같아요. 3) 사용 편리성 - 스탠드 높낮이 조절이 가능하고, 다리미판은 편의에 따라 걸어놓고 사용하거나 바닥에 눕혀 사용할 수 있어요. 저는 바닥에 눕혀 다리미질 하던게 익숙해서 스탠드형인데도 바닥에 놓고 쓰네요 ㅎㅎㅎ,, 용도, 편리에 따라 제품 구조를 변경할 수 있는 점이 좋아요. - 스팀이 작동하고 한 30-40초 이내즈음부터 나오는데, 기다리는 시간이 길지 않아서 1분 1초가 아쉬운 아침에도 대충 쓱삭 할 수 있을 듯 ! 나름 생활가전 브랜드 제조사밥을 먹고 있다고,, 타사 제품을 사용할 때면 저도 모르게 이 제품을 세상에 내놓기 위해 고생했을 얼굴도 모르는 담당자들에게 경건한(?) 마음이 들기도 하고 ,, 이리저리 매의 눈으로 훓어보게 되는뎈ㅋㅋ ㅋㅋㅋ 역시 필립스 ,,,,, 제품 디자인이나 품질면에서 모두 만족스럽네요 마지막으로 비루한 똥손 다리미질 사진을 첨부하며,, 후기를 마칩니다 ㅎㅎㅎ
찬성
디자인, 적은 소음, 높이 조절
반대
거치대가 조금 더 튼튼했으면 좋겠음
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 ComfortTouch GC557/38 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 ComfortTouch GC557/38 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
yjsuun
28/12/2020
한국
프로모션의 일부
건조기 주름 쭉쭉 펴지는 스팀다리미 추천
청바지나 건조기에 돌린 옷은 쉽게 쭈굴쭈굴해지기도 하고, 티셔츠 블라우스 등 구김이 자주가는 옷이 많은데요, 필립스 스팀다리미로 슥하면 잘펴져서 너무 편하게 잘 사용하고 있습니다! 스팀이 정말 빵빵하게 잘나와서 구김도 잘 펴지고 물용량도 넉넉해서 굉장히 만족하면서 쓰고 있습니다! 처음에 조립하는 과정이 있는데, 조립도 굉장히 쉽고 직관적이여서 저처럼 똥손도 금방할 수 있는 정도입니다. 기술+성능+디자인+편리함 다 만족스러워요!
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 ComfortTouch GC552/48 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 ComfortTouch GC552/48 퀵스팀 다리미에 대해 작성되었습니다.
박테리아 유형 대장균 8099, 황색포도상구균 ATCC 6538, 칸디다 알비칸스 ATCC 10231에 대해 체외에서 1분 간 스팀 다림질하여 테스트하였습니다.