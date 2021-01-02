1) 크기 & 무게 스탠드형이어서 크기와 무게가 있는편인데, 제품 라인 자체가 슬림하게 빠져서 bulky한 느낌은 없어요. 이키아 가구 조립도 끙끙대는 제 수준에도 ,, 10분 내 조립이 무리 없을 정도로 조립 자체가 직관적이예요. 물통이 꽂혀져 있는 본체에 막대 2개를 좌우로 끼우고, 어깨 부분을 끼워주면 끝 ! 제품 하단부에 바퀴가 없는데도 유리 판넬이 있어 그런지 이동이 편리하네용 ! 2) 소음 스팀 기능이 5단계로 나뉘어 있어 모두 다 테스트 해봤는데, 소음이 거의 없어서 깜짝 놀랐어요 ! 반려동물이 있거나, 저처럼 오피스텔에 거주하는 가구같은 경우에 사용하기 좋을 것 같아요. 3) 사용 편리성 - 스탠드 높낮이 조절이 가능하고, 다리미판은 편의에 따라 걸어놓고 사용하거나 바닥에 눕혀 사용할 수 있어요. 저는 바닥에 눕혀 다리미질 하던게 익숙해서 스탠드형인데도 바닥에 놓고 쓰네요 ㅎㅎㅎ,, 용도, 편리에 따라 제품 구조를 변경할 수 있는 점이 좋아요. - 스팀이 작동하고 한 30-40초 이내즈음부터 나오는데, 기다리는 시간이 길지 않아서 1분 1초가 아쉬운 아침에도 대충 쓱삭 할 수 있을 듯 ! 나름 생활가전 브랜드 제조사밥을 먹고 있다고,, 타사 제품을 사용할 때면 저도 모르게 이 제품을 세상에 내놓기 위해 고생했을 얼굴도 모르는 담당자들에게 경건한(?) 마음이 들기도 하고 ,, 이리저리 매의 눈으로 훓어보게 되는뎈ㅋㅋ ㅋㅋㅋ 역시 필립스 ,,,,, 제품 디자인이나 품질면에서 모두 만족스럽네요 마지막으로 비루한 똥손 다리미질 사진을 첨부하며,, 후기를 마칩니다 ㅎㅎㅎ