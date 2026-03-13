다림질
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ComfortTouch 퀵스팀 다리미
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GC552/48
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips ComfortTouch Garment Steamer
전체 (10)
필립스 스팀 다리미 또는 퀵스팀 다리미에는 어떤 종류의 물을 사용할 수 있습니까?
필립스 스탠드형 다리미의 설정을 옷감에 따라 조정해야 합니까?
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미 받침대에서 물이 샙니다
필립스 퀵스팀 다리미/올인원 솔루션의 석회질은 어떻게 제거하나요?
필립스 퀵스팀 다리미는 어떤 옷감에도 안전합니까?
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미 호스가 뻣뻣함
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미에서 스팀이 약하거나 일정하지 않게 나옴
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미에서 끓는 소리가 남
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미 사용 시 옷감에 젖은 얼룩이 생김
필립스 스탠드형 퀵스팀 다리미 헤드에서 물이 떨어짐
필립스 퀵스팀 다리미의 받침대에서 물이 샘
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