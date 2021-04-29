단종됨
HD8650/05
즐겨 마시는 커피의 향 즐기기
세라믹 그라인더는 원두를 즉석에서 신선하게 분쇄합니다. 분쇄 시 열을 발생시키지 않아 원두의 향미를 그대로 보존하여 최고의 풍미를 이끌어 낼 수 있습니다.
1가지 음료
블랙
신선한 커피 원두로 즐기는 에스프레소 또는 커피
당사의 그라인더는 100% 세라믹으로, 매우 튼튼하고 정밀합니다. 덕분에 최소 20,000잔의 신선하고 향기로운 커피를 즐기실 수 있습니다.
원하는 농도 조절 및 5단계 그라인더 설정
4.5
5점 만점
4
리뷰
100%
의 추천 제품
novacova
29/04/2021
한국
확인 된 구매자
좋은 제품에 감사 드립니다.
좋은 제품에 한상 감사 드립니다. 사용기간에 비해 우수한 품질로 잘 사용하고 있습니다. 그런데 지난 몇달전쯤부터 물받이 트레이가 추출시 튀어나오는 문제로 서비스 센터에서 5900원 정도에 이상이 예상되는 부품을 교체 받고 쓰고 있습니다. 동 증상 발생시 문의 하였던 추출 후 좀 큰소리로 어딘가에서 부딛히는 소리가 나는것도 문의 드렸지만 해결 되지 않았습니다. 평소에서 소음이 커서 걱정은 했지만 지금 발생하는 타격음은 제품에 걱정이 될만큼 크게 들립니다. '탁' 하는 타격음이 발생합니다. 첨부로 해당 영상을 보내 드립니다. 꼭 해결 부탁 드립니다.
찬성
예쁜디자인과 추출 커피의 좋은 품질
반대
내구성의 문제인지 시간이 가면서 발생하는 소음과 추출후 발생하는 타격음 해결이 되지 않고 있습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2000 series HD8650/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2019-04-29
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2000 series HD8650/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2019-04-29
bbanghana
21/01/2020
한국
매일 아침 스타벅스 에스프레소로 시작합니다.
매일 출근하는길에 커피 한잔씩 사가고 점심 먹고 커피 한잔 퇴근 후 커피 한잔 적어도 하루에 3잔정도는 마시는데 가격.... 만만치 않았습니다. 하지만 에스프레소 머신을 구매한 후 아침에 에스프레소 투샷으로 텀블러에 담아 출근하면 퇴근전까지 끄떡없네요 ! 아~주 좋습니다. 사용하기도 간편하고 또 행사할때 사서 가격적인 매리트도 있었네요 가성비 강추입니다!
찬성
간편하다. 신선한 커피를 매일 즐길수 있다. 가성비가 좋다.
반대
물통 용량이 아쉽다. 커피 찌꺼기통 용량이 아쉽다. 소음이 조금 있는 편이다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2000 series HD8650/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2018-12-21
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 2000 series HD8650/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2018-12-21
comclick
10/06/2019
한국
그런데로 사용가능 합니다.
최근 필립스 제품을 사용하다보면 느끼는것이 우리들의 눈이 높았젔는지 몰라도 예전에 필립스하면 꽤 괜찮은 제품을 사용한다는 느낌이 많이 있었는데 요즈음 사용하는 제품은 어딘가 고급스럽지 못하다는 느낌을 받습니다. 사실 이 제품도 몇달 사용하다가 어제 필립스 에어플라이어를 하나 사서 보다가 제품등록을 사용방법이 있다는 앱을 설치하다가 이참에 등록해보자는 생각에 등록하면서 그동한 사용한 커피머신에 대한 소개도 해야 겠습니다. 본 제품은 세척이 좋다는 설명에 구입하게 된 것인데 그 오른쪽 뚜껑이 자체 진동에 의해서 제대로 닫히지 않으니 작동중 멈추는 사례가 있어 AS를 받고(잘 열리지 않도록 조치) 지금 껏 사용하고 있습니다. 또한 전원 스윗치가 불량인지는 모르겠으나(AS센터에서도 이상없다고 함) ON, OFF가 매끄럽지 못하고 눌렸는지 안눌렸는지 감각으로 느끼지 못하고 있어 사용할때마다 불편이 짜증으로 변할때가 있습니다. 즉 악간 비뚤게 고정되어 있는데다 스위치 오른쪽 부분을 강하게 눌러야 ON이 되니 개선이 되어야 할 부분입니다. 그 외에는 사용함에 있어 괜찮다고 봅니다.
이 후기는 2000 series HD8650/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
이 후기는 2000 series HD8650/05 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.