석회질 제거를 통한 머신 수명 연장

커피 머신에서 정기적으로 석회질을 제거하는 것은 머신의 성능을 최고로 유지하고 최적의 커피 맛을 제공하는 데 꼭 필요한 일입니다. 필립스 및 세코 제품의 수명과 안전을 최대한 보장할 수 있도록 필립스 석회질 제거제만 사용하세요.