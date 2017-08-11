검색어

  • 석회질 제거를 통한 머신 수명 연장 석회질 제거를 통한 머신 수명 연장 석회질 제거를 통한 머신 수명 연장

    에스프레소 머신 석회질 제거제

    CA6700/10

    석회질 제거를 통한 머신 수명 연장

    커피 머신에서 정기적으로 석회질을 제거하는 것은 머신의 성능을 최고로 유지하고 최적의 커피 맛을 제공하는 데 꼭 필요한 일입니다. 필립스 및 세코 제품의 수명과 안전을 최대한 보장할 수 있도록 필립스 석회질 제거제만 사용하세요.

    모든 혜택 보기

    에스프레소 머신 석회질 제거제

    유사 제품

    모두 보기 커피메이커 액세서리 및 부품

    석회질 제거를 통한 머신 수명 연장

    • CA6700/00과 동일
    • 1번의 석회질 제거 과정
    • 머신 수명 연장
    • 더욱 풍부해지는 커피의 맛
    머신 수명 연장을 위한 완벽한 석회질 제거

    머신 수명 연장을 위한 완벽한 석회질 제거

    필립스 석회질 제거제는 에스프레소 머신 내 모든 수로를 세척합니다.

    시스템에 석회 자국이 생기지 않도록 보호

    시스템에 석회 자국이 생기지 않도록 보호

    석회 자국은 머신 작동에 사용되는 물에서 발생하는 자연스러운 부분입니다. 이 특별한 석회질 제거제는 성능과 맛에 영향을 주는 석회 자국이 기기에 생기지 않도록 보호합니다. 매우 효과적이고, 안전하며, 사용하기 쉽습니다.

    필립스가 승인한 석회질 제거액

    필립스가 승인한 석회질 제거액

    필립스 에스프레소 머신 석회질 제거제의 독점적인 제조법은 기기 내 섬세한 부품에 피해를 주지 않는 석회질 제거를 보장합니다.

    시간이 지나도 커피의 맛 유지

    시간이 지나도 커피의 맛 유지

    정기적인 유지관리를 통해 필립스 및 세코 에스프레소 머신의 최상의 맛과 향을 보장합니다.

    개선된 맛에 적합한 커피 온도 보장

    개선된 맛에 적합한 커피 온도 보장

    석회질 제거제는 보일러에서 열을 흡수하는 물 순환 과정에서 석회 자국을 제거함으로써 커피 온도를 낮춥니다.

    필립스 소모품만 사용

    필립스 소모품만 사용

    필립스 및 세코 가전 제품의 수명과 안전성을 최대한 보장할 수 있도록 필립스 소모품만 사용하세요.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      액세서리
      주 재료
      액체
      인증

    • 기술 사양

      패키지 품목
      1

    • 호환성

      머신
      800 시리즈, 1200 시리즈, 2200 시리즈, 3200 시리즈, 4300 시리즈, 4400 시리즈, 5400 시리즈, 5500 시리즈, GranAroma, Xelsis, Semi-Auto

    • 크기 및 무게

      포장 길이
      4.00cm
      포장 폭
      6.60cm
      포장 높이
      16.90cm

    • 내구성

      포장
      70% 재활용 소재
      사용 설명서
      > 75% 재활용 종이
      유통기한
      생산일로부터 유통기한 2년

    • 원산지

      생산지
      독일

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.