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석회질 제거를 통한 머신 수명 연장
커피 머신에서 정기적으로 석회질을 제거하는 것은 머신의 성능을 최고로 유지하고 최적의 커피 맛을 제공하는 데 꼭 필요한 일입니다. 필립스 및 세코 제품의 수명과 안전을 최대한 보장할 수 있도록 필립스 석회질 제거제만 사용하세요.모든 혜택 보기
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필립스 석회질 제거제는 에스프레소 머신 내 모든 수로를 세척합니다.
석회 자국은 머신 작동에 사용되는 물에서 발생하는 자연스러운 부분입니다. 이 특별한 석회질 제거제는 성능과 맛에 영향을 주는 석회 자국이 기기에 생기지 않도록 보호합니다. 매우 효과적이고, 안전하며, 사용하기 쉽습니다.
필립스 에스프레소 머신 석회질 제거제의 독점적인 제조법은 기기 내 섬세한 부품에 피해를 주지 않는 석회질 제거를 보장합니다.
정기적인 유지관리를 통해 필립스 및 세코 에스프레소 머신의 최상의 맛과 향을 보장합니다.
석회질 제거제는 보일러에서 열을 흡수하는 물 순환 과정에서 석회 자국을 제거함으로써 커피 온도를 낮춥니다.
필립스 및 세코 가전 제품의 수명과 안전성을 최대한 보장할 수 있도록 필립스 소모품만 사용하세요.
일반 사양
기술 사양
호환성
크기 및 무게
내구성
원산지
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