단종됨
HD8761/06
원터치로 즐기는 나만의 커피
세코 미누토(Minuto)는 최초의 에스프레소 머신으로, 에스프레소를 편리하게 즐길 수 있는 환경과 최고의 성능, 컴팩트한 크기로 대용량을 선사합니다.
7가지 종류의 커피를 추출
클래식 우유 거품기
블랙
5단계로 조절 가능한 그라인더
이 에스프레소 머신은 100% 세라믹 그라인더를 탑재하고 있습니다. 세코는 완벽한 에스프레소 맛을 위하여 과열되지 않고 항상 일정한 분쇄가 가능한 세라믹 그라인더를 사용합니다. 또한, 세라믹은 성능이 오래 지속되며 소음이 발생하지 않습니다.
세코의 고속 히팅 시스템 기술 덕분에 언제든 바로 커피를 즐길 수 있습니다. 이제는 에스프레소 한 잔을 추출할 때마다 기다릴 필요 없이 바로 추출이 가능합니다.
세코 에스프레소 머신에는 바리스타가 '파날렐로'라고 부르는 클래식 우유 거품기가 포함되어 있습니다. 이 거품기는 증기를 우유로 뿜어 내어 풍성한 거품을 만들어 냅니다. 전통적인 방식으로 맛있는 우유 거품을 만들며 숨겨져 있던 바리스타 재능을 펼쳐보세요!
4.4
5점 만점
10
리뷰
90%
의 추천 제품
또자엄마
01/09/2016
한국
확인 된 구매자
커피향이 더 진하게 우려나오는 것 같습니다
이전까지 사용하던 필립스 X Small에 비해 커피향이 더 진하게 우려나오는 것 같아 좋습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Minuto HD8761/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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한식구쉐프리
18/06/2016
한국
확인 된 구매자
맛도좋고 쉬운조작과 청소도 간단하네요.
커피머신은 처음인데 카페분위기도 나고 좋아요. 청소는 정기적으로 해줘야하는데 필요한 부품은 해외배송이라 좀오래걸려요. 커피맛과 향을 잘뽑아내서 가족모두 즐기고 있어요.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Minuto HD8761/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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윤서맘맘
19/12/2015
한국
좋은데,,,, 석회청소 너무 자주 떠요
커피머신 구입해 사용한지가 6개월이 지나가고 있네요~ 다이어트할때 커피믹스를 안마실 요량으로 구입했는데, 저보다 손님들이 더 좋아해서 뿌듯합니다 ^^ 커피맛은 어지간한 커피점에서 파는 것 만큼은 되나봐요 전 아예 밖에서 커피를 사서 마시지 않아서 모르는데, 저희집에 자주 오시는 손님들의 말씀을 듣자면, 중 상 정도의 퀄리티는 된다고 하네요 다만, 여러달 사용하다보니, 청소고 뭐고 다 괜찮은데요. 전 워낙 제가 커피를 하루에 한잔정도 밖에 안마시는데, 손님오는 것 까지 해도 100잔도 안되어 석회청소가 떠요. 암튼 하라고 할때마다 해서 두번이나 했는데, 또 떠요. 이건 뭔가 싶은데...이게 맞는건지... 커피 500그람짜리 두봉지 쓰고, 커피 석회청소 하라믄 그게 좀 비싸서 문제가 있다 싶어요. 그 메시지가 뜨면 무시하고 계속 커피를 뽑기도 그렇고, 하기도 그렇고, 무슨 문제가 있는건지??????
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Minuto HD8761/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
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