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단종됨

Saeco Minuto전자동 에스프레소 머신

HD8763/06

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

원터치로 즐기는 나만의 커피

세코 Minuto 전자동 에스프레소 머신만이 에스프레소를 편리하게 즐길 수 있는 환경과 최고의 성능, 컴팩트한 크기로 대용량을 선사합니다.

모든 혜택 보기

원터치 분리형 커피 추출 그룹 사용

원터치로 즐기는 나만의 커피

  • 일곱 가지 커피 종류 제공

  • 일체형 우유병 및 거품기

  • 블랙

  • 5단계로 조절 가능한 그라인더

100% 세라믹 그라인더를 사용하여 열을 발생시키지 않아 원두 고유의 맛을 지켜줍니다.

100% 세라믹 그라인더를 사용하여 열을 발생시키지 않아 원두 고유의 맛을 지켜줍니다.

이 에스프레소 머신은 100% 세라믹 그라인더를 탑재하고 있습니다. 세코는 완벽한 에스프레소 맛을 위하여 과열되지 않고 항상 일정한 분쇄가 가능한 세라믹 그라인더를 사용합니다. 또한, 세라믹은 성능이 오래 지속되며 소음이 발생하지 않습니다.

고속 히팅 시스템 덕분에 기다리지 않고 즐길 수 있는 커피

고속 히팅 시스템 덕분에 기다리지 않고 즐길 수 있는 커피

세코의 고속 히팅 시스템 기술 덕분에 언제든 바로 커피를 즐길 수 있습니다. 이제는 에스프레소 한 잔을 추출할 때마다 기다릴 필요 없이 바로 추출이 가능합니다.

듀얼 챔버 우유통으로 우유거품을 두번 생성하여 완벽한 우유 거품

듀얼 챔버 우유통으로 우유거품을 두번 생성하여 완벽한 우유 거품

특허 받은 듀얼 챔버 기술이 적용된 새로운 전자동 우유통으로 특별한 우유 거품을 즐겨보세요. 우유통에 우유를 따른 다음 머신에 연결하고 원하는 커피를 선택하면 됩니다. 듀얼 챔버 기술이 깊은 맛을 내는 이상적인 온도의 우유를 머신에서 추출해 전문가의 손길이 느껴지는 커피를 즐길 수 있습니다.

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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2
1

18/11/2015

한국

한국

한번 사용법 익히면 쉬운 커피머신

매뉴얼 대로 차근차근하다보면 나만의 커피머신을 갖을수있습니다. 무엇보다도 고장나면 as받을수있으니 안심이네요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Minuto HD8763/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Minuto HD8763/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

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