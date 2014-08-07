세코 몰티오는 원두를 언제든지 교환할 수 있도록 설계된 제품입니다. 하지만 실제로 원두를 교체할 일이 그렇게 많지는 않죠. 그래도 필요할 경우 원두를 즉각적으로 교체할 수 있다는 장점은 높게 평가할만 합니다. 필립스 세코몰티오를 2주 정도 사용해 봤는데요, 집에서 간단하게 에스프레소를 마실 수 있다는 점이 참 좋았습니다. 아직은 간단하게 버튼만 누르면 마실 수 있는 에스프레소/아메리카노 밖에 못마시지만 조금씩 공부해 나가면서 카페라떼, 카푸치노, 카라멜마끼아또 등 다양한 커피 메뉴를 즐겨봐야 할 것 같아요. 제품 사이즈가 조금 큰 편인데요, 큰 게 꼭 단점은 아닙니다. 자리를 많이 차지한다는 단점이긴 하지만 물통도 크고, 찌꺼기 통도 크고 큼직큼직해서 사용이 정말 편리하거든요. 전자동에스프레소머신이 사용할 때 자동으로 청소를 해 주긴 하지만 일정 시간이 지나면 기본적인 청소를 해 주어야 한다는 점은 약간 불편한 점이긴 합니다. 마지막으로 디자인적인 측면에서 까만색 네모상자의 디자인인데요, 필립스 세코 시리즈 중에 스텐레스로 된 제품들도 많아요. 아무래도 스텐레스가 더 단단하고 멋도 있죠. 하지만 가장 큰 문제점은.. 가격이죠. 스텐으로 된 제품들은 200만원이 넘으니까요. ㅎㅎ 디자인이 약간 아쉽긴 하지만 가격대비 성능이 괜찮은 제품이라고 생각됩니다.