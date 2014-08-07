단종됨
HD8766/04
매 순간 최적의 커피 향을 즐기세요
몰티오(Moltio)는 각자가 원하는 맛을 선사하도록 제작된 필립스만의 걸작입니다. 필립스의 특별한 원두 전환기를 이용하면 터치 한 번으로 그날그날 다양한 분위기에 맞는 커피를 즐길 수 있습니다.
일곱 가지 커피 종류 제공
클래식 우유 거품기
블랙
5단계로 조절 가능한 그라인더
이 에스프레소 머신은 100% 세라믹 그라인더를 탑재하고 있습니다. 세코는 완벽한 에스프레소 맛을 위하여 과열되지 않고 항상 일정한 분쇄가 가능한 세라믹 그라인더를 사용합니다. 또한, 세라믹은 성능이 오래 지속되며 소음이 발생하지 않습니다.
세코의 고속 히팅 시스템 기술 덕분에 언제든 바로 커피를 즐길 수 있습니다. 이제는 에스프레소 한 잔을 추출할 때마다 기다릴 필요 없이 바로 추출이 가능합니다.
특허받은 교환식 원두 용기 덕분에 이제 한 번만 클릭하면 원두를 교체할 수 있습니다. 원두 블렌드를 빠르게 교체하는 편리함을 즐기면서 모든 커피 취향과 매 순간에 딱 맞는 커피를 찾아보세요.
4.8
5점 만점
5
리뷰
100%
의 추천 제품
비비안림
07/08/2014
한국
더이상 커피를 밖에서 사 마실 일이 없어졌습니다.
캡슐머신을 사용하다 뭔가 부족한 맛에.. 자꾸 갈증이 나기 시작했어요. 그러다가 몰티오를 만나게 되었는데.. 정답이 여기 있었네요. 빠른 예열과 바로바로 추출되는 것 덕분에 더욱 풍요롭게 사용할 수 있어요. 제 커피 생활에 윤택함을 가져다주네요~ 정말 추천합니다. 다만 머신의 색이 검정이라.. 스텐이였으면 좋았겠어요~그러나.. 그러면 더욱 비싸겠죠~ㅠㅠ
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Moltio HD8766/04 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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rapunzel
03/08/2014
한국
홈카페의 최적화 된 전자동머신
너무 과하지않고, 복잡하지 않아서 홈카페에서 즐기기에 너무 좋은 머신입니다. 전자동이라 편리하며 손쉽고, 세척과 동작도 어렵지 않아 초보자에게도 추천하고 싶은 제품입니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Moltio HD8766/04 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
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칠공이스토리
30/04/2014
한국
가정용 에스프레소 머신이라고 말하기 아까운 세코 몰티오
누가 이걸 가정용 에스프레소 머신이라고 말할수 있을런지 아로마조절, 온도조절이 되는 똑똑한 커피머신이 아닌가 싶어요. 버튼하나로 누릴수 있는 최고의 사치가 아닌가 싶네요.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Moltio HD8766/04 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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