단종됨
HD8768/24
매 순간 최적의 커피 향을 즐기세요.
Moltio는 각자가 원하는 맛을 선사하도록 제작된 필립스만의 걸작입니다. 필립스의 특별한 원두 전환기를 이용하면 터치 한 번으로 그날그날 다양한 분위기에 맞는 커피를 즐길 수 있습니다.
일곱 가지 커피 종류 제공
자동 우유 거품기
블랙
5단계로 조절 가능한 그라인더
이 에스프레소 머신은 100% 세라믹 그라인더를 탑재하고 있습니다. 세코는 완벽한 에스프레소 맛을 위하여 과열되지 않고 항상 일정한 분쇄가 가능한 세라믹 그라인더를 사용합니다. 또한, 세라믹은 성능이 오래 지속되며 소음이 발생하지 않습니다.
세코의 고속 히팅 시스템 기술 덕분에 언제든 바로 커피를 즐길 수 있습니다. 이제는 에스프레소 한 잔을 추출할 때마다 기다릴 필요 없이 바로 추출이 가능합니다.
특허받은 교환식 원두 용기 덕분에 이제 한 번만 클릭하면 원두를 교체할 수 있습니다. 원두 블렌드를 빠르게 교체하는 편리함을 즐기면서 모든 커피 취향과 매 순간에 딱 맞는 커피를 찾아보세요.
4.5
5점 만점
2
리뷰
100%
의 추천 제품
동박낭드르
20/03/2018
한국
세코 Moltio 전자동 에스프레서 머신 HD8768/24 사용 리뷰
거품기 사용이 편리하고 성능 또한 매우 좋음. 원두 커피의 맛을 제대로 즐길 수 있어서 저는 가족과 함께 매일 사용합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Moltio HD8768/24 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Moltio HD8768/24 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
jss8071
11/10/2017
한국
사용이 간편하고 기능이 우수합니다
세이코 모델은 기존에도 10년간 사용했는데 예전 쓰던모델에 비해 기능이 많이 향상되고 사용도 편리해 졌습니다. 맛을 조절하는 기능도 다양하고 청소나 정비하기도 쉽게 구성되어 있습니다. 물 보충과 찌꺼기 제거도 손쉽게 할 수 있어 편리합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Moltio HD8768/24 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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