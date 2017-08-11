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단종됨

Saeco GranBaristo전자동 에스프레소 머신

HD8966/06

3

| (1) 리뷰

원터치로 18가지 다양한 커피 즐기기

전자동 에스프레소 머신을 최초로 개발한 세코에서 28년만에 그란바리스토를 새롭게 탄생시켰습니다. 컴팩트하고 유려한 디자인, 혁신적인 기술로 커피를 더욱 뜨겁고 빠르게 추출하며 더욱 다양한 종류의 커피를 즐길 수 있으면서도 유지관리는 더 간편합니다.

모든 혜택 보기

최초의 원터치 분리형 추출 그룹

원터치로 18가지 다양한 커피 즐기기

  • 내장형 우유 용기 및 거품기

  • 스틸 블랙

100% 세라믹 그라인더를 사용하여 열을 발생시키지 않아 원두 고유의 맛을 지켜줍니다.

100% 세라믹 그라인더를 사용하여 열을 발생시키지 않아 원두 고유의 맛을 지켜줍니다.

이 에스프레소 머신은 100% 세라믹 그라인더를 탑재하고 있습니다. 세코는 완벽한 에스프레소 맛을 위하여 과열되지 않고 항상 일정한 분쇄가 가능한 세라믹 그라인더를 사용합니다. 또한, 세라믹은 성능이 오래 지속되며 소음이 발생하지 않습니다.

원두 전환기로 다양한 커피의 풍미 즐기기

원두 전환기로 다양한 커피의 풍미 즐기기

특허받은 교환식 원두 용기 덕분에 이제 한 번만 클릭하면 원두를 교체할 수 있습니다. 원두 블렌드를 빠르게 교체하는 편리함을 즐기면서 모든 커피 취향과 매 순간에 딱 맞는 커피를 찾아보세요.

듀얼 챔버 우유통으로 우유거품을 두번 생성하여 완벽한 우유 거품

듀얼 챔버 우유통으로 우유거품을 두번 생성하여 완벽한 우유 거품

특허 받은 듀얼 챔버 기술이 적용된 새로운 전자동 우유통으로 특별한 우유 거품을 즐겨보세요. 우유통에 우유를 따른 다음 머신에 연결하고 원하는 커피를 선택하면 됩니다. 듀얼 챔버 기술이 깊은 맛을 내는 이상적인 온도의 우유를 머신에서 추출해 전문가의 손길이 느껴지는 커피를 즐길 수 있습니다.

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3.0

5점 만점

1

리뷰

5
4
2
1

11/08/2017

한국

한국

확인 된 구매자

제품내부 청소가 불편합니다.

디자인, 성능은 훌륭하나 내부 청소가 어렵고 불편합니다. 특히 윤활류가 있는부분이 청소가 불편합니다. 고객센터통화결과 세재를 사용하지말라고하는데 세재미사용시 커피짜꺼기가 율활유에 붙어 매우지저분합니다.

이 후기는 GranBaristo HD8966/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

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