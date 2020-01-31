최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 튀김 요리!

공기가 기름을 대신합니다. 필립스 에어프라이어는 뛰어난 에어스톰기술로 기름을 소량만 사용하거나 아예 넣지 않고 지방을 최대 90%까지 줄여 식품을 조리합니다. 7배 더 빠른 공기 흐름을 제공하는 에어스톰기술로 음식을 더 바삭하게 즐기세요.