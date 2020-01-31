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Essential대용량 에어프라이어

HD9261/95

최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 튀김 요리!

공기가 기름을 대신합니다. 필립스 에어프라이어는 뛰어난 에어스톰기술로 기름을 소량만 사용하거나 아예 넣지 않고 지방을 최대 90%까지 줄여 식품을 조리합니다. 7배 더 빠른 공기 흐름을 제공하는 에어스톰기술로 음식을 더 바삭하게 즐기세요.

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7배 더 빨라진 공기 흐름으로 더욱 바삭해지는 요리*

최대 90%까지 지방을 줄인* 맛있는 튀김 요리!

  • 에어스톰기술

  • 1.2kg, 5인분

  • 블랙

더욱 맛있고 바삭하게

더욱 맛있고 바삭하게

필립스의 특허 받은 에어스톰기술은 7배 더 빨라진 공기 흐름으로 더욱 맛있고 바삭한 요리를 선사합니다**. 맛있고 바삭하면서도 속은 부드럽게 조리하여 더 건강하고 맛 좋은 간식과 식사를 즐겨보세요.

지방을 최대 90%까지 줄인 튀김 요리

지방을 최대 90%까지 줄인 튀김 요리

공기가 기름을 대신합니다! 필립스 대용량 에어프라이어는 뜨거운 공기를 사용하여 좋아하는 음식을 바삭하게 완벽하게 조리하며 지방을 최대 90% 줄여 줍니다.*

오리지널 에어프라이어보다 7배 빠른 공기 흐름*

오리지널 에어프라이어보다 7배 빠른 공기 흐름*

필립스 에어프라이어는 바닥 부분의 "별" 모양 디자인과 고속 순환식 초가열 공기가 결합되어 최적의 열 분포를 제공합니다. 이러한 고유한 결합을 통해 이 에어프라이어는 아주 소량의 기름만 사용하거나 아예 사용하지 않고도 맛있고 바삭한 요리를 만들 수 있습니다.

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면책 조항

  1. 기존 오븐에서의 프렌치 프라이 및 닭다리와 비교 시

  2. 기존 필립스 프라이어로 조리한 튀김과 비교한 결과

  3. 평평한 바닥에 놓인 필립스 Viva 에어프라이어 안의 공기 흐름과 비교 시, 특허받은 필립스 에어스톰기술로 바구니 안의 공기 흐름 속도가 7배 증가