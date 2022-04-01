베이킹 키트 XL
베이킹 키트는 XL 에어프라이어의 다용성을 확장할 수 있는 완벽한 부속품입니다. 라자냐, 캐서롤, 카레, 수프, 케이크, 머핀 등의 맛있는 요리와 베이킹이 가능합니다. 모든 혜택 보기
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베이킹 키트 XL
에어프라이어 베이킹을 마스터하기 위한 부속품
논스틱 베이킹 액세서리
베이킹 액세서리 필립스 대용량 에어프라이어 베이킹 키트로 좋아하는 베이킹 레시피를 모두 만들 수 있습니다. 2L의 용량은 바나나 빵, 케이크, 캐서롤, 육류 및 기타 요리를 만드는 데 적합합니다. 즐겨보세요!
새로운 조리법에 대한 매일의 영감
필립스의 전문 셰프가 제공하여 수백만 명이 사용하는 필립스 HomeID 조리법으로 요리 레퍼토리를 확장할 수 있습니다. HomeID를 많이 사용할수록 개인 맞춤형 추천을 더 많이 받을 수 있습니다.*
간편한 세척을 위한 식기세척기 사용 가능 부품
에어프라이어 베이킹 액세서리와 머핀 컵은 식기세척기에 넣어도 안전하여 더욱 쉽게 재사용할 수 있습니다!
다양한 베이킹 요리를 즐길 수 있는 실리콘 머핀 컵 9개
에어프라이어 머핀 컵은 유연한 재질로 되어 있어 머핀이나 컵케이크를 쉽게 꺼낼 수 있습니다. 가장자리의 주름으로 머핀 컵 모양이 더 보기 좋아집니다! 무취의 실리콘 재질로 제작된 에어프라이어 머핀 컵은 여러 번 재사용할 수 있습니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 재질
-
스틸 도금
-
기술 사양
- 팩에 포함된 개수
-
1
- 에너지 효율 등급
-
해당 없음
- 배터리 제품
-
아니요
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크기 및 무게
- 제품 길이
-
199
- 제품 넓이
-
189
- 제품 높이
-
80
- 제품 중량
-
0.4kg
- 포장 길이
-
210
- 포장 폭
-
210
- 포장 높이
-
90
- 포장 중량
-
0.512kg
-
원산지
- 생산지
-
중국
- www.Philips.com/NutriU를 방문하여 해당 국가에서 NutriU를 사용할 수 있는지 확인하세요.
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