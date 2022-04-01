새로운 조리법에 대한 매일의 영감

필립스의 전문 셰프가 제공하여 수백만 명이 사용하는 필립스 HomeID 조리법으로 요리 레퍼토리를 확장할 수 있습니다. HomeID를 많이 사용할수록 개인 맞춤형 추천을 더 많이 받을 수 있습니다.*