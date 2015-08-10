오랫동안 유지되는 스타일리쉬한 디자인

스마트하게 설계된 전기주전자로 어떤 각도에서든 물의 양을 확인할 수 있으며 마이크로 미세 필터로 석회질 물때를 효과적으로 걸러낼 수 있습니다. 안정적이고 효율적으로 가열되며 수명이 길어 오랫동안 사용할 수 있습니다.