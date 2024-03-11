전기 주전자
모든 시리즈
Daily Collection 무선주전자
단종됨
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HD9334/23
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User Manual Philips Daily Collection Kettle
스마트하게 설계된 전기주전자로 어떤 각도에서든 물의 양을 확인할 수 있으며 마이크로 미세 필터로 석회질 물때를 효과적으로 걸러낼 수 있습니다. 안정적이고 효율적으로 가열되며 수명이 길어 오랫동안 사용할 수 있습니다.
전체 (4)
석회질 방지 필터 없이 필립스 전기주전자를 사용할 수 있습니까?
식기세척기에서 석회질 제거 필터를 세척할 수 있습니까?
전기주전자 외부는 어떻게 청소합니까?
필립스 전기주전자의 석회질 필터 청소 방법
필립스 전기주전자의 배출구에서 물이 흘러나옴
필립스 전기주전자 받침대에 물방울/응결이 있음
필립스 전기주전자로 물을 끓이는 데 너무 오래 걸림
필립스 전기 주전자의 물이 끓고 작동이 정지됨
필립스 전기주전자가 켜지지 않음
필립스 전기주전자가 내부의 작은 반점으로 지저분함
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