단종됨
HD9860/95
최소한의 지방으로 최고의 맛을 편리하게.
새로운 필립스 에어프라이어 XXL은 스스로 생각하고 요리합니다. 스마트 센서 기술이 적용된 에어프라이어는 조리 중 시간과 온도를 자동으로 조절해 완벽한 요리를 선보입니다. 필립스 에어프라이어를 선택하여 마지막 한 입까지 즐겨보세요!
스마트 센서 기술
불필요한 지방을 줄이는 기술
래피드 에어 테크놀로지
블랙, 구리, 1.4kg
차세대 필립스 에어프라이어는 사용자를 생각합니다. 두 개의 간단한 단계로 완벽한 결과를 즐길 수 있습니다. 요리 유형을 선택하고 버튼을 눌러 요리합니다. 스마트 센서가 자동으로 시간과 온도를 조정합니다. 매번 완벽한 결과를 간편하게 얻을 수 있습니다.
90% 적은 지방*으로 겉은 바삭하고 속은 부드러운 튀김 요리를 건강하게 즐겨보세요. 필립스 에어프라이어 XXL은 기름 대신 뜨거운 공기로 음식을 튀겨내므로 기름을 거의 사용하지 않습니다. 필립스 에어스톰기술이 7배 빠른 공기 흐름을 형성하므로 더욱 바삭하고** 맛있는 요리를 즐길 수 있습니다.
에어프라이어 XXL로 수백 가지 이상의 요리를 만들 수 있습니다. 튀김, 베이킹, 굽기, 로스팅, 그리고 재가열까지 가능합니다. 필립스만의 에어 플로우 기술과 이를 극대화하는 불가사리형 디자인으로 마지막 한 입까지 맛있는 음식을 즐길 수 있습니다. 모든 방향에서 균일하게 조리하여 항상 완벽한 요리를 제공합니다.
4.6
5점 만점
14
리뷰
92%
의 추천 제품
3옥타브 장인
31/05/2021
한국
음식이 맛있어지는 에어프라이어
요리를 잘 못해도 귀차니즘이 심해도 에어프라이어가 알아서 온도, 시간을 조절해줘서 걱정없이 사용해요. 원터치로 음식만 넣고 닫아주면 끝나니까 너무 편리하고 성능도 좋아서 뭐든 노릇노릇 잘 익혀주네요 ㅎ
찬성
뛰어난 성능과 똑똑한 기능
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 고급형 HD9860/95 에어프라이어 XXL에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-04-30
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 고급형 HD9860/95 에어프라이어 XXL에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-04-30
폰더마카
31/05/2021
한국
프로모션의 일부
스마트 센싱 기능 너무 좋고 디자인도 고급스러워 마음에 들어요!
기존에 사용하던 에어프라이어는 사이즈가 작아서 여러번 나눠서 요리해야 해서 불편했는데, 사이즈 넉넉해서 한번에 많은양을 할수 있고 자동으로 온도랑 시간을 최적화해주는 스마트 센서 기능 요리못하는 저에게 신세계네요 너무 좋아요! 디자인도 너무 고급스러워서 주방 분위기도 살려주네요!!
찬성
스마트 센싱 기능 너무 좋음
반대
없어요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 고급형 HD9860/95 에어프라이어 XXL에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-04-30
예, 이 제품을 추천합니다.
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사용 날짜 2021-04-30
이빨을부탁해
31/05/2021
한국
프로모션의 일부
에어프라이어로 더욱 풍성한 주말 식단을!
요리에 익숙하지 않은 내게 무얼 만들어 먹는다는 건 왠지 시작도 전에 어렵고 복잡한 일이다. 복잡한 주방 살림을 늘리고 싶지도 않고 꾸준히 잘 사용할 자신도 없어 에어프라이어의 구매를 미루기만 했다. 하지만 왠걸...에어프라이어는 정말 신세계였다! 상세하고 친절한 제품에 딱 맞는 레시피북부터 시간온도 설정 고민할 필요없는 스마트센싱까지. 앞으로 가족과 함께 따로 외식하지 않아도 재료부터 요리방법까지 무한 고민 하지 않아도, 즐겁고 풍성한 식단을 즐길 수 있게 되었다.
찬성
별도의 시간온도 설정 없이도 근사한 요리가 가능합니다
반대
용량이 크다 보니 제품이 큽니다^^
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 고급형 HD9860/95 에어프라이어 XXL에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-04-30
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 고급형 HD9860/95 에어프라이어 XXL에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-04-30
기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교
평평한 바닥에 놓인 필립스 Viva 에어프라이어 안의 공기 흐름과 비교 시, 특허 받은 에어스톰 기술로 바구니 안의 공기 흐름 속도가 7배 증가
지방을 제거한 생 닭다리 3개를 180°C에서 24분 동안 조리 시
닭가슴살 1개(AF 160°C, 예열 없음) 또는 연어 필레 1개(200°C, 예열 없음)를 A급 오븐에서 조리할 때의 에너지 비용과 비교한 값입니다. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 제품을 사용하여 실험실 내부에서 측정한 평균 비율입니다. 제품마다 결과가 다를 수 있습니다.