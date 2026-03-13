단종됨
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HD9860/95
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내 필립스 에어프라이어 XXL 프리미엄으로 스마트 센서 기술을 어떻게 사용할 수 있습니까?
필립스 에어프라이어의 모델 및 일련번호는 어디에 있습니까?
필립스 에어프라이어용 레시피는 어디에서 찾을 수 있습니까?
필립스 에어프라이어로는 어떤 냉동 튀김을 조리할 수 있습니까?
필립스 에어프라이어를 예열해야 합니까?
제빵 시트나 알루미늄 호일을 필립스 에어프라이어에서 사용할 수 있습니까?
필립스 에어프라이어에서 기름을 사용하는 방법과 시기
필립스 에어프라이어로 조리할 수 있는 음식의 양은 어느 정도입니까?
필립스 에어프라이어에서는 어떤 종류의 음식을 조리할 수 있습니까?
필립스 에어프라이어에서는 어떤 종류의 제빵 용기를 사용할 수 있습니까?
필립스 에어프라이어 안의 음식물을 흔들어 줘야 하는 이유는 무엇입니까?
조리 중에 필립스 에어프라이어에서 신호음이 나는 이유는 무엇입니까?
필립스 에어프라이어에서 프리셋을 사용하는 방법
필립스 에어프라이어 세척 방법
HomeID 앱은 어떻게 받을 수 있나요?
스마트 요리사(Chef) 프로그램 조리 중 필립스 에어프라이어 XXL 프리미엄을 일시 중단 불가
계산 단계 중 스마트 요리사(Chef) 프로그램 중단
스마트 요리사(Chef) 프로그램을 사용 시 필립스 에어프라이어 XXL 프리미엄에 잘못된 시간 표시
필립스 HomeID 앱 종료 또는 멈춤
필립스 에어프라이어가 HomeID 앱 장치 목록에 표시되지 않음
필립스 에어프라이어 팬 또는 바구니의 코팅이 벗겨짐
필립스 에어프라이어에서 소음 발생
필립스 에어프라이어에서 제품에서 하얀 연기가 나옵니다.
필립스 에어프라이어로 조리한 음식이 바삭하지 않거나 예상과 다름
필립스 에어프라이어가 작동하지 않거나 켜지지 않음
필립스 에어프라이어로 만든 홈메이드 감자 튀김이 만족스럽지 않음
필립스 에어프라이어의 타이머가 끼어 있거나 카운트 다운이 되지 않습니다.
필립스 에어프라이어의 디스플레이에 5개 또는 6개의 막대가 표시됨