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단종됨

Viva Collection에어프라이어 다용도 바스켓

HD9980/20

다양한 조리가 가능한 에어프라이어 바스켓

다양한 조리가 가능한 필립스만의 에어프라이어 바스켓에는 논스틱 코팅 처리된 바닥 망이 있어 손쉽게 분리하고 빠르게 세척할 수 있습니다. 바스켓에는 다양한 레시피에 활용할 수 있는 다기능 뚜껑인 튐 방지 뚜껑도 제공됩니다.

모든 혜택 보기

QuickClean으로 간편하게 바닥 및 덮개 세척

다양한 조리가 가능한 에어프라이어 바스켓

  • 스테인리스 스틸 튐방지 덮개

  • 스테인리스 스틸 뚜껑

  • 식기세척기 사용 가능

고급 비접착성 코팅 처리된 논스틱 바닥 망

고급 비접착성 코팅 처리된 논스틱 바닥 망

다양한 조리가 가능한 에어프라이어 바스켓의 독특한 QuickClean 바닥에는 논스틱 코팅 처리 덕분에 여러 음식물이 달라붙는 것을 방지할 뿐만 아니라 빠르게 세척할 수 있습니다. 또한 바닥은 쉽게 분리되므로 모서리나 구석까지 꼼꼼한 세척이 가능합니다. 바닥은 수돗물에서 세척하거나 식기세척기를 사용할 수 있습니다.

퀵클린 착탈식 망

퀵클린 착탈식 망

필립스 에어프라이어의 혁신적인 다용도 바스켓은 독특하게 디자인되었습니다. 일반 필립스 에어프라이어 바닥 망에 비해 훨씬 깨끗하게 세척된다는 사실이 테스트를 통해 검증되었습니다.

다용도 바스켓의 모든 부품은 식기세척기로 세척이 가능합니다.

다용도 바스켓의 모든 부품은 식기세척기로 세척이 가능합니다.

다용도 바스켓의 모든 부품은 식기세척기로 세척이 가능합니다.

기술 사양

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