고급 비접착성 코팅 처리된 논스틱 바닥 망

다양한 조리가 가능한 에어프라이어 바스켓의 독특한 QuickClean 바닥에는 논스틱 코팅 처리 덕분에 여러 음식물이 달라붙는 것을 방지할 뿐만 아니라 빠르게 세척할 수 있습니다. 또한 바닥은 쉽게 분리되므로 모서리나 구석까지 꼼꼼한 세척이 가능합니다. 바닥은 수돗물에서 세척하거나 식기세척기를 사용할 수 있습니다.