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Viva Collection 에어프라이어 다용도 바스켓

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매뉴얼 및 설명서

User Manual Philips Viva Collection Airfryer Variety Basket - English (US)

  • PDF 파일, 1.4 MB
  • 13 March 2026

다양한 조리가 가능한 필립스만의 에어프라이어 바스켓에는 논스틱 코팅 처리된 바닥 망이 있어 손쉽게 분리하고 빠르게 세척할 수 있습니다. 바스켓에는 다양한 레시피에 활용할 수 있는 다기능 뚜껑인 튐 방지 뚜껑도 제공됩니다.

  • PDF 파일
  • 29 September 2026

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