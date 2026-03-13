다양한 조리가 가능한 필립스만의 에어프라이어 바스켓에는 논스틱 코팅 처리된 바닥 망이 있어 손쉽게 분리하고 빠르게 세척할 수 있습니다. 바스켓에는 다양한 레시피에 활용할 수 있는 다기능 뚜껑인 튐 방지 뚜껑도 제공됩니다.