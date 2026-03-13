Viva Collection 에어프라이어 다용도 바스켓
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HD9980/20
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User Manual Philips Viva Collection Airfryer Variety Basket - English (US)
다양한 조리가 가능한 필립스만의 에어프라이어 바스켓에는 논스틱 코팅 처리된 바닥 망이 있어 손쉽게 분리하고 빠르게 세척할 수 있습니다. 바스켓에는 다양한 레시피에 활용할 수 있는 다기능 뚜껑인 튐 방지 뚜껑도 제공됩니다.
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필립스 에어프라이어로는 어떤 냉동 튀김을 조리할 수 있습니까?
필립스 에어프라이어를 예열해야 합니까?
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필립스 에어프라이어로 조리한 음식이 바삭하지 않거나 예상과 다름
필립스 에어프라이어가 작동하지 않거나 켜지지 않음
필립스 에어프라이어로 만든 홈메이드 감자 튀김이 만족스럽지 않음