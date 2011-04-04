깨끗한 면도 성능 유지

면도기가 깨끗해야 최상의 효과를 누릴 수 있습니다. 젯클리닝 시스템과 필립스 HQ200/51 세정액을 사용하여로 쉐이빙헤드를 보다 깨끗하게 세척할 수 있습니다.