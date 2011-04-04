액세서리 및 교체품
모든 시리즈
젯클린 세정액
단종됨
HQ200/51
깨끗한 면도 성능 유지
면도기가 깨끗해야 최상의 효과를 누릴 수 있습니다. 젯클리닝 시스템과 필립스 HQ200/51 세정액을 사용하여로 쉐이빙헤드를 보다 깨끗하게 세척할 수 있습니다.
모델 번호는 어디서 찾을 수 있나요?
S6830/68
세척과 윤활 효과
쿨브리즈 향
젯클린 솔루션은 쉐이빙헤드를 세척하고 윤활 효과를 제공합니다.
세척을 하면 필립스 전기 면도기의 면도헤드는 새 것처럼 작동합니다.
상쾌한 향이 쉐이빙헤드에 남아 신선하고 깨끗한 면도를 즐길 수 있습니다.
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