지나가는 모든 피부 밀착을 통한 효율적인 커팅

SteelPrecision 면도날은 분당 최대 90,000회의 커팅 동작으로 한 번의 움직임에 더 많은 체모를 면도하여 밀착되고 효율적인 면도가 가능합니다. 45개의 고성능 면도날은 자가 연마 방식이며 유럽에서 제조되어 반복적인 면도에도 신뢰할 수 있는 커팅 성능을 자랑합니다.