800W
2L 스테인리스 스틸 용기
(주걱 포함)
ProBlend 6
혁신적인 ProBlend 6 기술의 필립스 블렌더는 과일 블렌딩, 야채 커팅 및 얼음 분쇄에 매우 효과적입니다.
용기 안에 독특하게 기울어진 상태로 위치한 칼날의 역동적인 힘으로 재료가 매우 효과적으로 섞입니다.
필립스 블렌더는 강력한 800W 모터로 효과적인 블렌딩, 혼합 및 분쇄가 가능합니다.
수상 내용
4.0
5점 만점
4
리뷰
꿈꾸는공주
29/05/2017
한국
확인 된 구매자
얼음 파쇄기능이 탁월해서 가정용 또는 소규모 업소의 스무디용 좋음
타사의 800w급 스무디용으로 출력은 좋다고 판매원의 추천을 받아 구매 했다가 제빙기 얼음 파쇄가 되지않아 파쇄해서 넣어야만 스무디가 가능해서 너무 불편했습니다.. 그래서 좀더 편한 제품을 알아보던중 얼음 파쇄 기능이 있는 필립스의 HR2097을 발견하게 되어 구매 했는데.. 이게 물건이더군요.. 스무디 16온스컵 3잔정도 까지 가능하고.. 단 조금 아쉬운점은 1잔 정도의 적은 양은 2~3잔 만들때보다는 조금 미흡하게 갈리더라구요..
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Avance 컬렉션 HR2097/00 블렌더에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Avance 컬렉션 HR2097/00 블렌더에 대해 작성되었습니다.
이쁜내강생이
14/07/2014
한국
정말 사용하기 편리한 믹서기에요.^^
집에서도 스무디를 만들어먹을수있고 얼음이 갈린다는게 넘 좋아요.^^굿이에요.^^ 크기와디자인도 넘 맘에 들어요.^^ 강추합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Avance 컬렉션 HR2097/00 블렌더에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Avance 컬렉션 HR2097/00 블렌더에 대해 작성되었습니다.
봄아좋아라
24/06/2015
한국
삶은 콩은 저번것보다 덜 갈아지는것 같아 후회스럽네요
현재까지필립스를 잘 사용하고 있었는데 통에 금이 가는 바람에 현재 블랜딩 2097로 바꾸었는데 삶은 콩종류는 덜갈린는것 같네요 스텐이라 사용하기 편리한 좋은점도 있지만 그래도 믹스가 잘되는게 더 중요한것 같아요 젤비싼것 사면 더 좋을줄 알았는데 좀 후회 스럽네요^^ 교환할수있음 하고싶어요~~~~~
이 후기는 Avance 컬렉션 HR2097/00 블렌더에 대해 작성되었습니다.
이 후기는 Avance 컬렉션 HR2097/00 블렌더에 대해 작성되었습니다.
필립스 최고의 블렌더 HR2094와 비교