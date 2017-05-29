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단종됨

Avance 컬렉션블렌더

HR2097/00

4

| (4) 리뷰

1 개 상 수상

한 조각도 남기지 않는 최상의 블렌딩

ProBlend 6 스타 칼날이 장착된 800W 필립스 블렌더는 과일, 채소부터 얼음까지 어떤 재료든 블렌딩할 수 있습니다. 다양한 속도 기능으로 재료를 일정하게 섞고 분쇄하고 잘라서 언제나 최상의 블렌딩 결과를 만들어냅니다.

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최대 50% 더 부드럽게 만들어주는 혁신적인 ProBlend 6 기술*

한 조각도 남기지 않는 최상의 블렌딩

  • 800W

  • 2L 스테인리스 스틸 용기

  • (주걱 포함)

  • ProBlend 6

블렌딩 및 커팅에 탁월한 혁신적인 ProBlend 6 스타 칼날

블렌딩 및 커팅에 탁월한 혁신적인 ProBlend 6 스타 칼날

혁신적인 ProBlend 6 기술의 필립스 블렌더는 과일 블렌딩, 야채 커팅 및 얼음 분쇄에 매우 효과적입니다.

재료를 효과적으로 섞을 수 있게 디자인된 독특하게 기울어진 용기

재료를 효과적으로 섞을 수 있게 디자인된 독특하게 기울어진 용기

용기 안에 독특하게 기울어진 상태로 위치한 칼날의 역동적인 힘으로 재료가 매우 효과적으로 섞입니다.

강력한 800W 모터

강력한 800W 모터

필립스 블렌더는 강력한 800W 모터로 효과적인 블렌딩, 혼합 및 분쇄가 가능합니다.

기술 사양

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수상 내용

  • Award image VRS_AWARD-612378

리뷰

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4.0

5점 만점

4

리뷰

4
2
1

29/05/2017

한국

한국

확인 된 구매자

얼음 파쇄기능이 탁월해서 가정용 또는 소규모 업소의 스무디용 좋음

타사의 800w급 스무디용으로 출력은 좋다고 판매원의 추천을 받아 구매 했다가 제빙기 얼음 파쇄가 되지않아 파쇄해서 넣어야만 스무디가 가능해서 너무 불편했습니다.. 그래서 좀더 편한 제품을 알아보던중 얼음 파쇄 기능이 있는 필립스의 HR2097을 발견하게 되어 구매 했는데.. 이게 물건이더군요.. 스무디 16온스컵 3잔정도 까지 가능하고.. 단 조금 아쉬운점은 1잔 정도의 적은 양은 2~3잔 만들때보다는 조금 미흡하게 갈리더라구요..

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Avance 컬렉션 HR2097/00 블렌더에 대해 작성되었습니다.

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14/07/2014

한국

한국

정말 사용하기 편리한 믹서기에요.^^

집에서도 스무디를 만들어먹을수있고 얼음이 갈린다는게 넘 좋아요.^^굿이에요.^^ 크기와디자인도 넘 맘에 들어요.^^ 강추합니다.

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24/06/2015

한국

한국

삶은 콩은 저번것보다 덜 갈아지는것 같아 후회스럽네요

현재까지필립스를 잘 사용하고 있었는데 통에 금이 가는 바람에 현재 블랜딩 2097로 바꾸었는데 삶은 콩종류는 덜갈린는것 같네요 스텐이라 사용하기 편리한 좋은점도 있지만 그래도 믹스가 잘되는게 더 중요한것 같아요 젤비싼것 사면 더 좋을줄 알았는데 좀 후회 스럽네요^^ 교환할수있음 하고싶어요~~~~~

이 후기는 Avance 컬렉션 HR2097/00 블렌더에 대해 작성되었습니다.

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  1. 필립스 최고의 블렌더 HR2094와 비교