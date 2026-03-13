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Consumer Care Book Philips Avance Collection Blender HR2097/00 - English (US)
Eco passport Philips Aluminium Collection Blender - English (US)
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용기를 장착하는 방법은 무엇인가요?
코드를 어떻게 보관하면 됩니까?
재료가 전부 용기의 벽면에 달라붙어 칼날이 닿지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?
필립스 블렌더가 작동하지 않습니다.
필립스 블렌더가 작동 중에 차단됨
순간작동/빠른 세척 기능으로 블렌더를 세척하면 물이 튑니다. 어떻게 해야 합니까?
블렌더 용기가 샙니다. 어떻게 해야 하나요?
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