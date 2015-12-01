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요리사처럼 다져 보세요.
이제 여러분도 요리사처럼 재료를 다질 수 있습니다. 필립스 OnionChef 다지기는 ChopDrop 기술로 양파와 다른 재료를 물기 없이 균일한 크기로 다져줍니다. 별도의 고속 칼날을 사용하여 고기를 갈고 허브를 다지거나 그 밖의 많은 작업을 할 수 있습니다.
다지기
ChopDrop 기술
두 가지 기능: 굵게 다지기 또는 곱게 다지기
자동 속도 선택
양파 다지는 일이 어렵고 냄새 때문에 힘드신가요? 필립스의 ChopDrop 기술이 적용된 OnionChef 다지기를 이용하면 요리사처럼 쉽게 양파를 다질 수 있습니다. 독특하게 설계된 챔버 덕분에 세 개의 날카로운 칼날이 다지는 동안에도 재료가 밖으로 튀어나가지 않습니다. 항상 물기 없이 균일한 크기로 다져지며 양파 뿐만 아니라 다른 채소, 과일, 치즈, 견과류 등도 문제 없습니다.
필립스 OnionChef 다지기의 강력한 500W 모터로 딱딱한 재료도 쉽고 빠르게 다질 수 있습니다.
필립스 OnionChef 다지기에는 날카로운 스테인리스 스틸 칼날이 장착되어 있습니다. ChopDrop 기술이 적용된 세 개의 날카로운 칼날이 부드러운 재료도 으깨지지 않고 없이 물기 없이 균일한 크기로 다져줍니다. 별도로 제공되는 고속 칼날을 사용하면 딱딱한 재료도 갈 수 있습니다.
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