ChopDrop 기술

양파 다지는 일이 어렵고 냄새 때문에 힘드신가요? 필립스의 ChopDrop 기술이 적용된 OnionChef 다지기를 이용하면 요리사처럼 쉽게 양파를 다질 수 있습니다. 독특하게 설계된 챔버 덕분에 세 개의 날카로운 칼날이 다지는 동안에도 재료가 밖으로 튀어나가지 않습니다. 항상 물기 없이 균일한 크기로 다져지며 양파 뿐만 아니라 다른 채소, 과일, 치즈, 견과류 등도 문제 없습니다.