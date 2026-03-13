Viva Collection OnionChef
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HR2505/90
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection OnionChef HR2505/90 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection OnionChef
전체 (10)
용기에서 끓고 있는 뜨거운 액체를 처리할 수 있습니까?
이 제품으로 얼음을 분쇄할 수 있습니까?
칼날을 직접 갈 수 있습니까?
두 칼날의 용도는 무엇입니까?
바스켓의 용도는 무엇입니까?
양파 다지기 칼날과 바스켓으로 또 무엇을 조리할 수 있습니까?
필립스 다지기의 플라스틱 부분에 생긴 변색을 제거할 수 있습니까?
재료를 조리하기 전에 어느 정도 크기로 잘라야 합니까?
(패키지에 나와 있는)두 번째 속도는 어떻게 사용합니까?
필립스 다지기의 냄새를 제거하려면 어떻게 합니까?
장치가 작동하지 않으면 어떻게 해야 합니까?
필립스 다지기의 칼날이 움직이지 않습니다.
큰 당근 덩어리를 넣으면 My OnionChef로 더 이상 썰어지지 않습니다. 고장난 것인가요?
양파를 다질 때 걸쭉해지는 이유는 무엇입니까?
필립스 다지기가 불안정하며, 소음이 심합니다.