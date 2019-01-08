단종됨
HR2631/90
강력하고도 편리한 사용
필립스 핸드 블렌더는 700와트 전원과 ProMix 기술을 결합하여 다양한 속도 설정으로 음식을 무척 손쉽게 만들 수 있습니다. 언제나, 원하는 방식으로 탁월한 홈메이드 음식을 만들어 보세요.
ProMix 블렌딩 기술
700W, 메탈 블렌딩 바
초대형 다지기
25단계 속도조절 및 터보 기능
필립스 핸드블렌더의 ProMix 딥 블렌딩 기술은 권위 있는 슈투트가르트 대학(Stuttgart University)과 공동으로 개발했습니다. 더욱 고르고 빠른 블렌딩을 위한 첨단 기술인 필립스 핸드 블렌더의 독보적인 ProMix 딥 블렌딩 기술은 최적의 순환 및 성능을 제공하는 삼각형 모양을 사용하여 부드러운 수프와 스무디를 만들어 줍니다.
25단계 속도 설정으로 다양한 재료에 알맞은 최적의 속도를 선택하여 원하는 대로 또는 부드럽게 블렌딩할 수 있습니다.
700W의 강력하고 견고한 모터를 사용하여 어떤 재료든 블렌딩할 수 있습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
미키마우스
08/01/2019
한국
주방 하면 필립스죠
엄마네가 먼저 사고 너무 좋다고 하여 구매를 했어요 디자인 깔끔하고 사용하고 세척이 무척 편합니다. 애들 간식이나 쥬스만들때 많이 사용합니다. 주방에는 없어서 안될 필수템이죠. 다른 분한테 추천하고 싶은 아이템입니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva Collection HR2631/90 핸드 블렌더에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva Collection HR2631/90 핸드 블렌더에 대해 작성되었습니다.