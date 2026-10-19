필립스 핸드 블렌더는 700와트 전원과 ProMix 기술을 결합하여 다양한 속도 설정으로 음식을 무척 손쉽게 만들 수 있습니다. 언제나, 원하는 방식으로 탁월한 홈메이드 음식을 만들어 보세요.