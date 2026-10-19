음식 조리
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Viva Collection 핸드 블렌더
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HR2631/90
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설명서, 맞춤형 지원 등에 즉시 액세스할 수 있습니다. 또한, 빠르고 간편하게 이용할 수 있습니다.
필립스 핸드 블렌더는 700와트 전원과 ProMix 기술을 결합하여 다양한 속도 설정으로 음식을 무척 손쉽게 만들 수 있습니다. 언제나, 원하는 방식으로 탁월한 홈메이드 음식을 만들어 보세요.
전체 (10)
기능 (1)
필립스 다지기의 플라스틱 부분에 생긴 변색을 제거할 수 있습니까?
필립스 다지기에 딱딱한 음식을 넣어도 됩니까?
필립스 핸드 블렌더의 전원을 “켜짐”으로 고정할 수 있습니까?
제 필립스 다지기로 얼음을 분쇄할 수 있습니까?
딱딱한 재료를 사용하면 필립스 핸드 블렌더가 손상될 수 있습니까?
필립스 핸드 블렌더의 칼날부를 바꿀 수 있습니까?
제 필립스 핸드 블렌더로 얼음을 분쇄할 수 있습니까?
필립스 핸드 블렌더의 일련 번호는 어디에 있습니까?
필립스 다지기의 냄새를 제거하려면 어떻게 합니까?
필립스 핸드 블렌더 바 세척 방법
필립스 다지기 칼날에 음식물이 끼어 작동을 멈췄습니다.
필립스 다지기로 양파를 다지면 걸쭉해집니다.
필립스 핸드 블렌더의 작동이 갑자기 중지됨
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