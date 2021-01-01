부모님 98%가 자녀의 양치질 시간과 결과가 개선되었다고 응답했습니다.*

필립스 소닉케어 키즈 칫솔과 앱을 사용하면 아이들이 스스로 올바른 양치법을 배울 수 있습니다. Bluetooth로 앱과 음파칫솔을 동기화하여 올바른 양치질 기술을 보여주고 성과도 추적해 보세요. 아이가 자신의 양치질 실력을 확인할 수 있고 성과가 좋다면 보상도 받게 됩니다. 교육적이고도 효과적인 학습 덕분에 부모의 98%가 자녀의 양치질 시간과 결과가 개선되었다고 응답했습니다. 아이의 평생 가는 건강한 구강 관리 습관을 재미있게 익힐 수 있도록 도와 드립니다.