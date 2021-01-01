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단종됨

필립스 Sonicare For Kids음파칫솔

HX6351/44

HX6350

인터랙티브한 음파의 힘, 더 즐겁고 효과적인 양치질.

아이들이 양치질을 배우는 동안 계속해서 집중할 수 있습니다. 필립스 소닉케어 키즈 Bluetooth 기능 음파칫솔은 재미있는 앱과의 상호작용을 통해 아이들이 더욱 오랫동안 깨끗하게 양치질을 할 수 있도록 도와줍니다. 아이들은 평생 지속될 건강한 양치습관을 보다 즐겁게 배울 수 있습니다.

모든 혜택 보기

즐겁게 시작하는 평생 건강 습관

인터랙티브한 음파의 힘, 더 즐겁고 효과적인 양치질.

  • Bluetooth® 기능

  • 코칭 앱

  • 칫솔모 1개 및 스티커 8개

  • 추가 스티커 2개

앱 따라하기

앱 따라하기

양치하는 동안 아이들은 대화형 앱을 통해 게임을 즐길 수 있습니다. 소닉케어 키즈 앱은 양치하는 방법을 안내하며, 동시에 재미있는 애니메이션과 보상으로 양치 습관을 들일 수 있도록 돕습니다.

부모님 98%가 자녀의 양치질 시간과 결과가 개선되었다고 응답했습니다.*

부모님 98%가 자녀의 양치질 시간과 결과가 개선되었다고 응답했습니다.*

필립스 소닉케어 키즈 칫솔과 앱을 사용하면 아이들이 스스로 올바른 양치법을 배울 수 있습니다. Bluetooth로 앱과 음파칫솔을 동기화하여 올바른 양치질 기술을 보여주고 성과도 추적해 보세요. 아이가 자신의 양치질 실력을 확인할 수 있고 성과가 좋다면 보상도 받게 됩니다. 교육적이고도 효과적인 학습 덕분에 부모의 98%가 자녀의 양치질 시간과 결과가 개선되었다고 응답했습니다. 아이의 평생 가는 건강한 구강 관리 습관을 재미있게 익힐 수 있도록 도와 드립니다.

자녀의 개인 양치질 코치

자녀의 개인 양치질 코치

양치 시간이 시작되는 즉시 재미도 시작됩니다. 소닉케어를 사용하는 어린이는 Sparkly에게 먹일 건강한 음식을 보상으로 받을 수 있습니다. Sparkly는 더 오래, 더 효과적으로 양치할 수 있도록 아이를 격려합니다.

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면책 조항

  1. of the parents surveyed versus using a tootbrush alone

  2. 일반 칫솔 대비

  3. 1일 2분간 2회 칫솔질 기준

  4. 4세-10세의 자녀를 둔 미국 치과 전문의를 대상으로 실시한 설문 조사