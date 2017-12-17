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몇 초 만에 깔끔하게 세정*
어린이용 소닉케어 칫솔모는 치아가 자라고 있는 아이의 작은 입에 알맞습니다. 어린이용 음파 칫솔에서만 작동하여 안전하고 즐거운 양치 경험을 선사하며 어린이가 스스로 재미있게 습관을 형성할 수 있도록 도와줍니다.모든 혜택 보기
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필립스 소닉케어 키즈 스탠다드형 칫솔모는 3세 이상 어린이의 치아에 맞게 인체공학적으로 설계된 매끄러운 칫솔모이므로 부드러운 세정이 가능합니다. 또한 칫솔모 뒷쪽이 고무로 마감되어 있어 더 안전하고 즐겁게 양치할 수 있습니다. 7세 이상 어린이의 경우 크기가 더 큰 표준 크기로 이용하실 수도 있습니다.
아이들이 음파 칫솔을 사용하면 양치질을 하는 제한된 시간동안 최대의 효과를 볼 수 있으며 건강한 습관과 올바른 양치 기술이 길러집니다.
필립스 소닉케어 키즈 칫솔모는 칫솔 핸들에 클릭온하여 단단히 고정할 수 있으며 유지 관리 및 세척이 용이합니다.
모든 정품 필립스 소닉케어 칫솔모처럼 이 칫솔모는 치아와 잇몸에 안전하게 사용할 수 있습니다. 모든 칫솔모는 뛰어난 성능과 내구성에 대한 품질 평가를 마쳤습니다.
필립스 소닉케어 칫솔모는 높은 진동 횟수와 진폭으로 분당 31,000번 이상의 움직임을 구현하는 필립스 소닉케어 음파 기술의 핵심입니다. 최고의 필립스 소닉케어 음파 기술 덕분에 손잡이부터 칫솔모 끝까지 진동 파워가 완벽하게 전해집니다. 이 음파 진동은 치아 사이와 잇몸 선 깊숙한 곳까지 침투하는 역동적 유체 세정작용을 하므로 양치할 때마다 보다 우수하면서도 부드러운 세정력을 느낄 수 있습니다.
디자인 및 마감
호환성
구성품
품질 및 성능
구강 건강 관리 효과
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