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단종됨

필립스 Sonicare DiamondClean음파칫솔

HX9338/04

4.9

| (9) 리뷰 | 100%의 추천 제품

더 하얗고, 보다 건강한 치아

필립스 소닉케어 음파 칫솔은 세련된 디자인과 우수한 치아얼룩 제거 효과를 자랑합니다. 지금 필립스 소닉케어로 바꿔보세요.

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최고의 치아 착색 제거 효과를 제공하는 소닉케어 음파칫솔

더 하얗고, 보다 건강한 치아

  • 5가지 모드

  • 칫솔모 2개

  • 충전컵, 여행용 케이스

  • 혀클리너 1개

일반칫솔 대비 2배 우수한 치아 미백 효과

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필립스 소닉케어 음파칫솔은 일반칫솔 대비 2배 우수한 치아 착색 제거 효과를 단 일주일 만에 경험하실 수 있습니다. 단 일주일 만에 치아의 착색을 최대 100% 제거합니다.

일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그 제거

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입 안쪽의 닦기 어려운 부분까지 구석구석 닦아 주어 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그를 제거 합니다.

치아 착색 제거에 효과적인 필립스 소닉케어 음파칫솔

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필립스 소닉케어 음파칫솔은 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 착색 제거 및 감소에 도움을 줍니다.

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4.9

5점 만점

9

리뷰

100%

의 추천 제품

3
2
1

12/07/2021

한국

한국

확인 된 구매자

추천합니다. 아주 좋아요.

사용해보니 확실히 다른 음파칫솔보다 좋은 것 같아요. 충전 거치대도 그냥 컵에 올려두면 되니 너무 편하고 좋습니다.

찬성

충전이 편함, 양치질 후 결과에 매우 만족합니다.

반대

구입금액이 다소 높은 것 외에는 없습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean HX9338/04 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2021-06-11

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean HX9338/04 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2021-06-11

11/08/2020

한국

한국

확인 된 구매자

예, 제품의 기능이 뛰어납니다.

이를 닦는것이 매우 힘든데 이 소닉케어 치솔은 초음파 작동을 하여 매우 깨끗하게 닦는 것으로 느껴집니다. 치태는 본래 쉽게 제거되는 것은 아니지만 좋은 결과가 있기를 바라면서 열심히 사용중입니다.

찬성

이를 닦은 후 매우 입안이 상쾌합니다.

반대

이의 누런 색갈을 교정하는 방안은 없을까요?

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean HX9338/04 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-07-10

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean HX9338/04 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-07-10

11/02/2019

한국

한국

실물이 훨씬 고급스럽네요

약 8년전 처음 필립스전동칫솔 구입해서 사용했었는데 적응하지 못하고 포기했던 경험이 있습니다. 그런데 이번에 구입한 이 제품은 디자인도 고급스럽고 안정적인 것같아 안심하고 사용할 수 있을 듯합니다. 아직 2~3번 정도밖에 사용하지 않았지만, 입안이 상쾌한 것이 좋으네요. 추천합니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean HX9338/04 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean HX9338/04 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.

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  1. 일반 세정 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준