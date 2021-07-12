단종됨
HX9338/04
더 하얗고, 보다 건강한 치아
필립스 소닉케어 음파 칫솔은 세련된 디자인과 우수한 치아얼룩 제거 효과를 자랑합니다. 지금 필립스 소닉케어로 바꿔보세요.
5가지 모드
칫솔모 2개
충전컵, 여행용 케이스
혀클리너 1개
필립스 소닉케어 음파칫솔은 일반칫솔 대비 2배 우수한 치아 착색 제거 효과를 단 일주일 만에 경험하실 수 있습니다. 단 일주일 만에 치아의 착색을 최대 100% 제거합니다.
입 안쪽의 닦기 어려운 부분까지 구석구석 닦아 주어 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그를 제거 합니다.
필립스 소닉케어 음파칫솔은 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 착색 제거 및 감소에 도움을 줍니다.
4.9
5점 만점
9
리뷰
100%
의 추천 제품
덤보회장
12/07/2021
한국
확인 된 구매자
추천합니다. 아주 좋아요.
사용해보니 확실히 다른 음파칫솔보다 좋은 것 같아요. 충전 거치대도 그냥 컵에 올려두면 되니 너무 편하고 좋습니다.
찬성
충전이 편함, 양치질 후 결과에 매우 만족합니다.
반대
구입금액이 다소 높은 것 외에는 없습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean HX9338/04 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-06-11
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean HX9338/04 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-06-11
독일병정
11/08/2020
한국
확인 된 구매자
예, 제품의 기능이 뛰어납니다.
이를 닦는것이 매우 힘든데 이 소닉케어 치솔은 초음파 작동을 하여 매우 깨끗하게 닦는 것으로 느껴집니다. 치태는 본래 쉽게 제거되는 것은 아니지만 좋은 결과가 있기를 바라면서 열심히 사용중입니다.
찬성
이를 닦은 후 매우 입안이 상쾌합니다.
반대
이의 누런 색갈을 교정하는 방안은 없을까요?
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean HX9338/04 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-07-10
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean HX9338/04 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-07-10
fha0726
11/02/2019
한국
실물이 훨씬 고급스럽네요
약 8년전 처음 필립스전동칫솔 구입해서 사용했었는데 적응하지 못하고 포기했던 경험이 있습니다. 그런데 이번에 구입한 이 제품은 디자인도 고급스럽고 안정적인 것같아 안심하고 사용할 수 있을 듯합니다. 아직 2~3번 정도밖에 사용하지 않았지만, 입안이 상쾌한 것이 좋으네요. 추천합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean HX9338/04 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean HX9338/04 음파칫솔에 대해 작성되었습니다.
일반 세정 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준