최대 4배 더 뛰어난 표면 접촉력**에 힘입은 간편하고 탁월한 세정

어댑티브 클리닝 기술이 적용되어 매번 양치할 때마다 맞춤식 세정을 경험할 수 있습니다. 부드럽고 유연한 고무 측면 덕분에 C3 프리미엄 플라그 디펜스가 사용자의 고유한 치아와 잇몸 모양에 맞게 조정되므로 과도한 압력이 가해져도 이를 흡수하고 음파 세정력을 향상시킵니다. 칫솔모도 사용자의 치아와 잇몸 모양에 따라 조정되기 때문에 일반 칫솔 대비 표면 접촉력이 최대 4배 향상되고 그 결과 닿기 힘든 부분의 플라그까지 깨끗하게 닦아줍니다.