식사를 원하는 대로 균형 있게 즐길 수 있도록 설계

필립스 에어프라이어 3000 시리즈는 바스켓 두 개가 있어 두 가지 요리를 동시에 따뜻하게 조리할 수 있습니다. 온 가족을 위한 주요리를 위한 큰 통과 반찬이나 일품 식사를 위한 작은 통으로 맛있고 건강한 요리를 즐기세요.