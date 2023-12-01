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식사를 원하는 대로 균형 있게 즐길 수 있도록 설계
필립스 에어프라이어 3000 시리즈는 바스켓 두 개가 있어 두 가지 요리를 동시에 따뜻하게 조리할 수 있습니다. 온 가족을 위한 주요리를 위한 큰 통과 반찬이나 일품 식사를 위한 작은 통으로 맛있고 건강한 요리를 즐기세요.모든 혜택 보기
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더 이상 타거나 설익지 않습니다. 필립스의 특허 받은 디자인으로 열 순환을 최적화하여 음식 주위뿐만 아니라 음식 안까지 통과하므로 바삭하고 부드러우며 고르게 조리된 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
2개의 통이 있는 에어프라이어: 대형 통에는 메인 요리, 튀김 요리 등 좋아하는 모든 것을 넣을 수 있습니다. 작은 통은 사이드 요리, 야채, 스낵류를 넣을 수 있습니다.
2개의 통 모두에서 조리 시간이 자동으로 동기화되므로 모든 음식을 한꺼번에 조리해 낼 수 있습니다. 갓 만든 따뜻한 한 끼 식사를 준비해보세요.
버튼을 한 번만 누르면 두 개의 바스켓에 동일한 조리 시간과 온도를 빠르게 설정할 수 있습니다.
HomeID 앱의 맞춤형 레시피를 사용한 최고의 이중 에어프라이어. 이 앱은 듀얼 바스켓 에어프라이어의 특정 설정을 통해 단계별 안내와 수백 가지의 군침 도는 식사에 대한 안내를 제공합니다.
더 이상 확인하거나 추측할 필요가 없습니다. 터치스크린 디스플레이가 장착된 듀얼 바스켓 에어프라이어는 신선 재료 튀김, 냉동 튀김, 닭고기, 육류, 야채, 생선, 케이크, 재가열 등을 위한 프리셋 온도와 시간을 제공합니다.
이제 거의 기름을 넣지 않고도 건강하면서도 맛에 양보하지 않고 죄책감 없는 음식을 만들 수 있습니다.
듀얼 바스켓 에어프라이어는 일반 오븐보다 70% 미만의 에너지를 소비하므로 경제적입니다.**
타의 추종을 불허하는 속도. 단 몇 분 만에 식사를 준비해 시간을 절약하세요***
문지르거나 불릴 필요가 없습니다. 이중 에어프라이어의 바스켓은 식기세척기에 사용 가능하므로 세척 시간을 절약할 수 있습니다.
가족용 사이즈로 최고의 에어프라이어. 대용량 바스켓에 굽기용 재료를 가득 넣어 조리할 수 있습니다. 최대 1.5kg의 싹양배추 또는 1.5kg의 닭고기를 한 바스켓에 담을 수 있습니다.
원산지
기술 사양
일반 사양
크기 및 무게
내구성
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