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    3000 시리즈 듀얼 바스켓 에어프라이어

    NA351/00

    식사를 원하는 대로 균형 있게 즐길 수 있도록 설계

    필립스 에어프라이어 3000 시리즈는 바스켓 두 개가 있어 두 가지 요리를 동시에 따뜻하게 조리할 수 있습니다. 온 가족을 위한 주요리를 위한 큰 통과 반찬이나 일품 식사를 위한 작은 통으로 맛있고 건강한 요리를 즐기세요.

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    3000 시리즈 듀얼 바스켓 에어프라이어

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    식사를 원하는 대로 균형 있게 즐길 수 있도록 설계

    항상 바삭하고 부드러우며 균일하게 조리

    • 균형 잡힌 식사를 위한 설계
    래피드 에어 플러스 테크놀로지로 바삭하고 부드러우며 고르게 조리

    래피드 에어 플러스 테크놀로지로 바삭하고 부드러우며 고르게 조리

    더 이상 타거나 설익지 않습니다. 필립스의 특허 받은 디자인으로 열 순환을 최적화하여 음식 주위뿐만 아니라 음식 안까지 통과하므로 바삭하고 부드러우며 고르게 조리된 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

    모든 요리에 적합한 2개의 통과 2가지 사이즈

    모든 요리에 적합한 2개의 통과 2가지 사이즈

    2개의 통이 있는 에어프라이어: 대형 통에는 메인 요리, 튀김 요리 등 좋아하는 모든 것을 넣을 수 있습니다. 작은 통은 사이드 요리, 야채, 스낵류를 넣을 수 있습니다.

    두 개의 통에서 조리가 동시에 완료됩니다.

    두 개의 통에서 조리가 동시에 완료됩니다.

    2개의 통 모두에서 조리 시간이 자동으로 동기화되므로 모든 음식을 한꺼번에 조리해 낼 수 있습니다. 갓 만든 따뜻한 한 끼 식사를 준비해보세요.

    복사 기능으로 동일한 시간과 온도 설정

    복사 기능으로 동일한 시간과 온도 설정

    버튼을 한 번만 누르면 두 개의 바스켓에 동일한 조리 시간과 온도를 빠르게 설정할 수 있습니다.

    HomeID 앱에서 에어프라이어에 맞춘 맛있는 레시피

    HomeID 앱에서 에어프라이어에 맞춘 맛있는 레시피

    HomeID 앱의 맞춤형 레시피를 사용한 최고의 이중 에어프라이어. 이 앱은 듀얼 바스켓 에어프라이어의 특정 설정을 통해 단계별 안내와 수백 가지의 군침 도는 식사에 대한 안내를 제공합니다.

    간편한 조리를 위한 8가지 프리셋 터치스크린

    간편한 조리를 위한 8가지 프리셋 터치스크린

    더 이상 확인하거나 추측할 필요가 없습니다. 터치스크린 디스플레이가 장착된 듀얼 바스켓 에어프라이어는 신선 재료 튀김, 냉동 튀김, 닭고기, 육류, 야채, 생선, 케이크, 재가열 등을 위한 프리셋 온도와 시간을 제공합니다.

    최대 90%까지 지방을 줄인 건강한 요리를 즐기세요*

    최대 90%까지 지방을 줄인 건강한 요리를 즐기세요*

    이제 거의 기름을 넣지 않고도 건강하면서도 맛에 양보하지 않고 죄책감 없는 음식을 만들 수 있습니다.

    필립스 에어프라이어로 조리 시 최대 70% 에너지 절감

    필립스 에어프라이어로 조리 시 최대 70% 에너지 절감

    듀얼 바스켓 에어프라이어는 일반 오븐보다 70% 미만의 에너지를 소비하므로 경제적입니다.**

    음식 전체를 오븐보다 빠르게 조리

    음식 전체를 오븐보다 빠르게 조리

    타의 추종을 불허하는 속도. 단 몇 분 만에 식사를 준비해 시간을 절약하세요***

    식기세척기로 간편하게 세척 가능

    식기세척기로 간편하게 세척 가능

    문지르거나 불릴 필요가 없습니다. 이중 에어프라이어의 바스켓은 식기세척기에 사용 가능하므로 세척 시간을 절약할 수 있습니다.

    최대 1.5kg의 싹양배추를 조리할 수 있는 9L 용량

    최대 1.5kg의 싹양배추를 조리할 수 있는 9L 용량

    가족용 사이즈로 최고의 에어프라이어. 대용량 바스켓에 굽기용 재료를 가득 넣어 조리할 수 있습니다. 최대 1.5kg의 싹양배추 또는 1.5kg의 닭고기를 한 바스켓에 담을 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      생산지
      중국

    • 기술 사양

      소비전력
      2750
      전압
      220~240
      빈도
      50
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 일반 사양

      재질
      플라스틱
      부재질
      메탈
      용량
      9L
      내열성
      미끄럼 방지 받침
      투명 뚜껑
      인터페이스
      디지털
      코드 길이
      1m
      코드 보관
      보온 기능
      바스켓 수
      2
      리모컨
      아니요
      테크놀로지
      래피드 에어 플러스
      내장 전원 스위치
      자동 전원 차단
      온도 조절 장치
      전원 표시등
      열이 전달되지 않는 손잡이
      식기세척기 사용 가능
      온도 표시기
      쿨월 포함
      최대 온도(°C)
      200°C
      기본 제공 액세서리 1
      해당 없음
      논스틱 코팅
      보증
      2년
      단일 또는 듀얼 바스켓
      듀얼 바스켓
      연결
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      315
      제품 넓이
      444
      제품 높이
      348
      제품 중량
      7.85kg
      제품 규격
      315x444x348mm
      포장 길이
      375
      포장 폭
      490
      포장 높이
      390
      포장 중량
      8.72kg
      포장 규격
      375x490x390mm

    • 내구성

      케이스
      지속 가능한 포장
      매뉴얼
      100% 재활용

    Badge-D2C

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    • *기존 튀김기로 가정에서 조리한 튀김과 비교.
    • **기존 컨벡션 오븐과 비교하여 왼쪽 바스켓에 담긴 소시지를 대상으로 테스트한 결과입니다.
    • ***기존 컨벡션 오븐과 비교하여 왼쪽 바스켓에 담긴 소시지를 대상으로 테스트한 결과입니다.

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