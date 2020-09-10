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단종됨

PulseRelief무선 저주파 자극기

PR3840/00

1

| (4) 리뷰

멀티 펄스 기술로 근육 통증 완화

필립스 펄스릴리프는 경피신경자극(TENS)을 통한 근육 통증 완화 효과를 제공합니다. 슬림하고 가벼운 무선 제품으로 옷을 입고도 간편하게 착용할 수 있으며 iOS 또는 Android 기기에 최적화된 앱을 통해 사용을 제어할 수 있어 활기찬 생활을 누릴 수 있습니다.

모든 혜택 보기

앱을 통해 무선으로 제어하는 근육 통증 완화

멀티 펄스 기술로 근육 통증 완화

  • 모바일앱을 통한 제어

  • 15개 경피신경자극(TENS) & 5개 전기근육자극(EMS) 프로그램

  • 60가지 강도 레벨

  • iOS 및 안드로이드 기기와 호환 가능

iOS 또는 안드로이드 기기에서 컨트롤

iOS 또는 안드로이드 기기에서 컨트롤

iOS 또는 안드로이드 기기(호환 가능한 사양 참조)의 블루투스 고효율 에너지 장치를 통해 사용을 제어하므로 펄스릴리프를 사용하는 동안 자유롭게 이동할 수 있습니다. 이를 통해 전선에 방해받지 않고 일상적인 활동을 즐길 수 있습니다.

60개 레벨 강도로 20가지 프로그램 사용 가능

펄스릴리프는 다양한 프로그램을 제공합니다. 15가지 경피신경자극(TENS) 및 5가지 전기근육자극(EMS) 프로그램을 사용하므로 이 기기에서는 멀티 테라피가 가능합니다. 15가지 경피신경자극(TENS) 프로그램은 경미하거나 중간 정도의 만성 근골격통, 골관절염 통증 또는 일반적인 만성 통증을 완화하는 데 사용할 수 있습니다.* 5가지 전기근육자극(EMS) 프로그램은 잠재적인 근육 강화를 위해 자극을 제공합니다.

사용 기록 일지로 체계적인 내용 제공

사용 기록 일지는 펄스릴리프앱의 일부로, 일지 기능을 한 번만 누르면 개인 맞춤형 사용 기록에 대한 포괄적인 정보를 얻을 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 근육 통증 완화를 최적화할 수 있습니다(의료 전문가와 함께 또는 사용자가 직접).

기술 사양

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리뷰

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1.0

5점 만점

4

리뷰

5
4
3
2

10/09/2020

한국

한국

제품은 좋은데 어플이 없습니다

핸드폰 바꿔서 어플을 설치 할려고 하는데 어플을 어디서 구하나요? 그리고 제품 고장시 수리 가능한가요?

찬성

저주파 입니다

반대

어플이 없습니다 그래서 사용을 못하고 있습니다

이 후기는 PulseRelief PR3840/00 무선 저주파 자극기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2018-09-10

이 후기는 PulseRelief PR3840/00 무선 저주파 자극기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2018-09-10

29/04/2020

한국

한국

업데이트 안합니까?

ios13.4버전에서 제품 인식도 못하고 앱은 튕기고 제품을 팔려면 사용은 가능하게 해줘야 하는거 아닙니까?

찬성

경쟁제품에 비해 비싸다

반대

사용할수 없다

이 후기는 PulseRelief PR3840/00 무선 저주파 자극기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2018-04-29

이 후기는 PulseRelief PR3840/00 무선 저주파 자극기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2018-04-29

25/10/2016

한국

한국

안드로이드7.0에서도 연결자체가 안됩니다.

안드로이드7.0에서도 블루투스 인식도 안되고 연결자체가 안됩니다. 확인부탁드립니다. 안드로이드7.0에서도 블루투스 인식도 안되고 연결자체가 안됩니다. 확인부탁드립니다.

이 후기는 PulseRelief PR3840/00 무선 저주파 자극기에 대해 작성되었습니다.

이 후기는 PulseRelief PR3840/00 무선 저주파 자극기에 대해 작성되었습니다.

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면책 조항

  1. M. Johnson, M. Martinson(2007). 만성 근골격통에 대한 전기적 신경 자극의 효과: 무작위 대조군 연구에 대한 메타 분석(Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials). Pain 130, 157-165