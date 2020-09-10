모바일앱을 통한 제어
15개 경피신경자극(TENS) & 5개 전기근육자극(EMS) 프로그램
60가지 강도 레벨
iOS 및 안드로이드 기기와 호환 가능
iOS 또는 안드로이드 기기(호환 가능한 사양 참조)의 블루투스 고효율 에너지 장치를 통해 사용을 제어하므로 펄스릴리프를 사용하는 동안 자유롭게 이동할 수 있습니다. 이를 통해 전선에 방해받지 않고 일상적인 활동을 즐길 수 있습니다.
펄스릴리프는 다양한 프로그램을 제공합니다. 15가지 경피신경자극(TENS) 및 5가지 전기근육자극(EMS) 프로그램을 사용하므로 이 기기에서는 멀티 테라피가 가능합니다. 15가지 경피신경자극(TENS) 프로그램은 경미하거나 중간 정도의 만성 근골격통, 골관절염 통증 또는 일반적인 만성 통증을 완화하는 데 사용할 수 있습니다.* 5가지 전기근육자극(EMS) 프로그램은 잠재적인 근육 강화를 위해 자극을 제공합니다.
사용 기록 일지는 펄스릴리프앱의 일부로, 일지 기능을 한 번만 누르면 개인 맞춤형 사용 기록에 대한 포괄적인 정보를 얻을 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 근육 통증 완화를 최적화할 수 있습니다(의료 전문가와 함께 또는 사용자가 직접).
1.0
5점 만점
4
리뷰
jeep88888000
10/09/2020
한국
제품은 좋은데 어플이 없습니다
핸드폰 바꿔서 어플을 설치 할려고 하는데 어플을 어디서 구하나요? 그리고 제품 고장시 수리 가능한가요?
찬성
저주파 입니다
반대
어플이 없습니다 그래서 사용을 못하고 있습니다
이 후기는 PulseRelief PR3840/00 무선 저주파 자극기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2018-09-10
이 후기는 PulseRelief PR3840/00 무선 저주파 자극기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2018-09-10
펄스릴리프
29/04/2020
한국
업데이트 안합니까?
ios13.4버전에서 제품 인식도 못하고 앱은 튕기고 제품을 팔려면 사용은 가능하게 해줘야 하는거 아닙니까?
찬성
경쟁제품에 비해 비싸다
반대
사용할수 없다
이 후기는 PulseRelief PR3840/00 무선 저주파 자극기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2018-04-29
이 후기는 PulseRelief PR3840/00 무선 저주파 자극기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2018-04-29
chin
25/10/2016
한국
안드로이드7.0에서도 연결자체가 안됩니다.
안드로이드7.0에서도 블루투스 인식도 안되고 연결자체가 안됩니다. 확인부탁드립니다. 안드로이드7.0에서도 블루투스 인식도 안되고 연결자체가 안됩니다. 확인부탁드립니다.
이 후기는 PulseRelief PR3840/00 무선 저주파 자극기에 대해 작성되었습니다.
이 후기는 PulseRelief PR3840/00 무선 저주파 자극기에 대해 작성되었습니다.
M. Johnson, M. Martinson(2007). 만성 근골격통에 대한 전기적 신경 자극의 효과: 무작위 대조군 연구에 대한 메타 분석(Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials). Pain 130, 157-165