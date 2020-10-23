단종됨
지원
PR3840/00
단종됨
필립스 Treatment 앱은 백그라운드에서도 계속 실행됩니까?
필립스 PulseRelief가 저 또는 제 환자에게 적합할까요?
TensRelief/PulseRelief 전극은 다시 사용할 수 있습니까?
필립스 Treatment 앱을 사용할 수 있는 휴대전화/태블릿은 무엇입니까?
다른 크기의 전극이 제공됩니까?
TensRelief/PulseRelief 전극은 어디에서 구입할 수 있습니까?
TensRelief/PulseRelief를 얼마나 오래 사용할 수 있습니까?
TensRelief/PulseRelief는 어떻게 세척합니까?
필립스 PulseRelief를 사용하려면 어떻게 해야 합니까?
PulseRelief 전극은 어디에 붙여야 합니까?
하나의 필립스 Treatment 앱으로 여러 대의 PulseRelief 기기를 제어할 수 있습니까?
전극은 어떻게 보관합니까?
TensRelief / PulseRelief 기기의 배터리 상태 표시등이 주황색으로 계속 켜져 있습니다.
충전하는 동안 BlueTouch 어댑터가 따뜻해집니다.
필립스 Treatment 앱을 다운로드/설치할 수 없습니다.
필립스 Treatment 앱 디스플레이에 '채널 중단됨' 팝업이 뜨고 강도를 높여 치료를 시작할 수 없습니다.
필립스 Treatment 앱이 페어링되어 있지 않습니다.
필립스 Treatment 앱 다운로드에 문제가 있습니다.
필립스 Treatment 앱에서 장치를 연결할 수 없습니다.
TensRelief/PulseRelief 자극이 평소와 다른 느낌이거나 평소보다 불쾌하게 느껴집니다.
Appstore 또는 Google Play Store에서 필립스 Treatment 앱을 찾을 수 없습니다.
TensRelief/PulseRelief 기기의 커넥터 또는 전극을 만졌을 때 불쾌한 느낌을 받았습니다.
보증 약관을 확인하고 제품 교환 또는 수리를 시작하세요.