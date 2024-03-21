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약간의 가이드를 통 완성하는 나만의 바리스타 커피
갓 추출한 에스프레소의 풍부한 아로마를 즐겨 보세요. 필립스 바리스타 브루 에스프레소 머신으로 직접 커피를 추출하는 만족감을 경험해 보세요. 진짜 커피를 사랑하는 사람들이 매 잔마다 실력을 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다.
280g 듀얼 원두 용기
58mm 스테인리스 스틸 포터필터
프리미엄 압력조절 탬퍼
아메리카노 버튼
450ml 온도 표시 밀크 저그
효과적인 아로마 씰로 원두의 신선함을 유지하는 280g 듀얼 원두 용기로 다양한 커피를 경험해 보세요. 라이트 로스팅부터 다크 로스팅까지 다양한 종류의 원두를 동시에 보관할 수 있으며, 추출할 때마다 풍부한 아로마를 유지하여 더욱 향상된 커피 경험을 제공합니다.
전문가용 58mm 스테인리스 스틸 포터필터와 싱글 및 듀얼 월 필터 바스켓을 통해 잔에 직접 추출되는 풍부한 커피와 크레마를 즐겨보세요. 이 포터필터 사이즈는 물을 더 넓게 분산시켜 커피 퍽 전체에 더욱 일관된 추출을 제공하며, 향긋하고 풍성한 크레마를 얹은 아름다운 황금빛 에스프레소를 완성합니다. 또한, 더 많은 양의 분쇄 원두를 담을 수 있어 한층 더 진하고 풍부한 커피를 추출할 수 있습니다.
플랫 헤드가 적용된 스테인리스 스틸 프리미엄 압력조절 탬퍼로 분쇄 원두를 손쉽게 탬핑할 수 있습니다. 적절한 탬핑 압력을 보장하고, 수평이 고르게 맞춰진 탬핑 표면을 만들어줍니다. 정밀하고 편리한 조작으로 커피 추출 퀄리티를 높여보세요.
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