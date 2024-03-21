바리스타 수준의 에스프레소를 위한 58mm 스테인리스 스틸 포터필터

전문가용 58mm 스테인리스 스틸 포터필터와 싱글 및 듀얼 월 필터 바스켓을 통해 잔에 직접 추출되는 풍부한 커피와 크레마를 즐겨보세요. 이 포터필터 사이즈는 물을 더 넓게 분산시켜 커피 퍽 전체에 더욱 일관된 추출을 제공하며, 향긋하고 풍성한 크레마를 얹은 아름다운 황금빛 에스프레소를 완성합니다. 또한, 더 많은 양의 분쇄 원두를 담을 수 있어 한층 더 진하고 풍부한 커피를 추출할 수 있습니다.