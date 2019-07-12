단종됨
PT860/14
듀얼프리시즌 유연한 헤드
1시간 충전으로 50분간 사용 가능
팝업 트리머
듀얼프리시젼 면도날은 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.
얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞게 자동 조절되어 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.
에너지 절약형의 강력하고 오래 지속되는 리튬 이온 배터리는 한 번 충전으로 더 긴 시간 사용할 수 있습니다. 1시간 충전으로 약 17회 사용 가능하며 50분 이상 면도할 수 있습니다. 3분만 충전해도 1회 사용에 충분합니다.
4.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
초이스퀴
12/07/2019
한국
사용이 간편하고 물세척가능한점이 좋다
사용이 편리하고 배터리용량도 충분하다 사용후 물세척이 가능하여 청결상태 유지가 가능하고 취급이 용이하다
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 5000 PowerTouch PT860/14 Dry electric shaver에 대해 작성되었습니다.