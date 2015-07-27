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  • 사용하던 면도기를 새 제품처럼 사용하던 면도기를 새 제품처럼 사용하던 면도기를 새 제품처럼

    SH50 쉐이빙 헤드 교체

    SH50/51

    사용하던 면도기를 새 제품처럼

    2년 동안 면도기는 900만 개의 수염을 면도합니다. 최고의 성능을 유지할 수 있도록 쉐이빙 헤드를 교체하세요.

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    SH50 쉐이빙 헤드 교체

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    사용하던 면도기를 새 제품처럼

    24개월마다 교체하여 새 면도기처럼 사용

    • 멀티프리시젼 면도날
    • S5000 시리즈 둥근 형태에 적합
    • S6000 시리즈 둥근 형태에 적합
    빠른 밀착 면도

    빠른 밀착 면도

    몇 번의 손놀림만으로 멀티프리시젼 면도날이 모든 체모와 남아 있는 수염 그루터기까지 밀착 면도해줍니다.

    면도기 시리즈 5000 및 6000 둥근 형태용

    면도기 시리즈 5000 및 6000 둥근 형태용

    면도기 손잡이 뒷면을 확인하여 교체용 헤드를 확인하십시오. 도움이 필요하십니까? philips.com/accessories를 방문하십시오.

    간단하게 면도기를 재설정하십시오.

    간단하게 면도기를 재설정하십시오.

    1. "열림" 버튼을 눌러 면도기를 엽니다. 2. 잠금 링을 시계 반대 방향으로 돌려 제거합니다. 3. 기존 쉐이빙 헤드를 꺼내고 조심스럽게 교체품을 삽입합니다. 헤드가 설정에 맞게 정확히 정렬되었는지 확인합니다. 4. 잠금 링을 교체하고 잠금 장치를 시계 방향으로 돌려 고정합니다. 5. 쉐이빙 헤드를 제대로 닫으면, 딸깍 소리가 납니다.

    최상의 성능을 위해 24개월에 한 번씩 쉐이빙 헤드 교체

    최상의 성능을 위해 24개월에 한 번씩 쉐이빙 헤드 교체

    제품의 성능을 최상으로 유지하려면 24개월에 한 번씩 면도기 헤드를 교체하십시오.

    재활용 가능한 포장재*

    재활용 가능한 포장재*

    필립스는 제품 개발 시 항상 지속 가능성을 고려합니다. 이 포장재에는 플라스틱 부품이 포함되지 않았으며 100% 재활용할 수 있습니다*.

    기술 사양

    • 쉐이빙 헤드

      사용 가능한 제품 유형
      • 면도기 시리즈 S5000 둥근 형태
      • 면도기 시리즈 S6000 둥근 형태
      패키지당 쉐이빙 헤드
      3
    Badge-D2C

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