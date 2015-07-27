몇 번의 손놀림만으로 멀티프리시젼 면도날이 모든 체모와 남아 있는 수염 그루터기까지 밀착 면도해줍니다.
면도기 손잡이 뒷면을 확인하여 교체용 헤드를 확인하십시오. 도움이 필요하십니까? philips.com/accessories를 방문하십시오.
1. "열림" 버튼을 눌러 면도기를 엽니다. 2. 잠금 링을 시계 반대 방향으로 돌려 제거합니다. 3. 기존 쉐이빙 헤드를 꺼내고 조심스럽게 교체품을 삽입합니다. 헤드가 설정에 맞게 정확히 정렬되었는지 확인합니다. 4. 잠금 링을 교체하고 잠금 장치를 시계 방향으로 돌려 고정합니다. 5. 쉐이빙 헤드를 제대로 닫으면, 딸깍 소리가 납니다.
제품의 성능을 최상으로 유지하려면 24개월에 한 번씩 면도기 헤드를 교체하십시오.
필립스는 제품 개발 시 항상 지속 가능성을 고려합니다. 이 포장재에는 플라스틱 부품이 포함되지 않았으며 100% 재활용할 수 있습니다*.
쉐이빙 헤드
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.