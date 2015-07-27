간단하게 면도기를 재설정하십시오.

1. "열림" 버튼을 눌러 면도기를 엽니다. 2. 잠금 링을 시계 반대 방향으로 돌려 제거합니다. 3. 기존 쉐이빙 헤드를 꺼내고 조심스럽게 교체품을 삽입합니다. 헤드가 설정에 맞게 정확히 정렬되었는지 확인합니다. 4. 잠금 링을 교체하고 잠금 장치를 시계 방향으로 돌려 고정합니다. 5. 쉐이빙 헤드를 제대로 닫으면, 딸깍 소리가 납니다.