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단종됨

Shaver series 5000 PowerTouch건식 전기면도기

PT870/14

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

듀얼프리시젼

필립스 면도기 파워터치 플러스(PowerTouch Plus)가 아침을 활기차게 해드립니다. 보다 길어진 사용 시간, 세척 가능한 헤드 그리고 검증된 듀얼프리시즌 면도날이 적용된 파워터치 플러스는 더욱 강력해진 면도로 아침 준비 시간을 여유롭게 만들어 줍니다.

모든 혜택 보기

더 많은 수염을 면도

듀얼프리시젼

  • 듀얼프리시젼 유연한 헤드

  • 1시간 충전으로 50분간 사용 가능

  • 팝업 트리머

긴 수염과 짧은 수염 모두에 적합한 듀얼프리시젼 헤드

긴 수염과 짧은 수염 모두에 적합한 듀얼프리시젼 헤드

듀얼프리시젼 면도날은 수염 길이에 상관 없이 부드럽게 면도해 줍니다. 긴 수염을 면도하는 홈과 짧은 수염을 면도하는 망으로 설계되었습니다.

얼굴의 모든 굴곡을 따라 유연하게 움직여 편안함을 주는 헤드

얼굴의 모든 굴곡을 따라 유연하게 움직여 편안함을 주는 헤드

피부에 밀착되는 유연함과 더 넓은 면적까지 닿는 움직임을 갖춘 헤드로 빠르고 편안하게 밀착 면도할 수 있습니다.

수퍼 리프트 앤 컷 면도날로 완벽한 밀착 면도

수퍼 리프트 앤 컷 면도날로 완벽한 밀착 면도

첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않게 깊숙이 면도하여 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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1

03/11/2013

한국

한국

부드러운 사용감

굴곡면을 깨끗하게 쉐이빙 할 수 있다는 장점을 가지면서도 부드러운 사용감으로 매우 좋은 면도기입니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

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