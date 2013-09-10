단종됨
RQ585/51
오래 지속되는 유분 관리 효과
필립스 유분 조절 클렌징 브러쉬를 통해 얼굴에 생기는 피지가 확연히 줄어듬
SP9841/32
SP9840/32
SP9882/34
SP9883/34
SP9883/36
S9977/72
S9983/95
클릭온
긴 수명
얼굴 굴곡에 따라 밀착
회전방식의 브러쉬는 평소 쓰던 세안제와 함께 사용가능하며 오래 지속되는 유분 조절 효과로 더욱 건강하고 광채나는 피부를 만들어줍니다.
브러쉬가 호환되는 필립스 면도기*에 장착하기만 하면 최고의 클렌징 기기가 됩니다.
직경 50미크론의 미세한 섬유 조직 32,000개로 만들어진 브러쉬는 실크처럼 부드럽게 손으로 닿기 힘든 부분까지 고르게 세안하는 효과를 제공합니다.
리뷰
30명의 아시아 남성을 대상으로 한 외부 테스트를 통해 클렌징 브러쉬로 세안 후 3시간 내의 결과와 같은 조건에서의 손세안 결과를 비교하였습니다.
RQ330, RQ331, RQ350, RQ351, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371과 호환 가능