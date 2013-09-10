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단종됨

SmartClick유분 조절 클렌징 브러쉬 프로

RQ585/51

오래 지속되는 유분 관리 효과

필립스 유분 조절 클렌징 브러쉬를 통해 얼굴에 생기는 피지가 확연히 줄어듬

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호환 제품
Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전기 면도기

SP9841/32

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전기 면도기

SP9840/32

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기

SP9882/34

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기

SP9883/34

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기

SP9883/36

Shaver series 9000

Shaver series 9000
SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기

S9977/72

Shaver series 9000

Shaver series 9000
SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기

S9983/95

피부를 더욱 건강하고 보송보송하게

오래 지속되는 유분 관리 효과

  • 클릭온

  • 긴 수명

  • 얼굴 굴곡에 따라 밀착

유분 조절 클렌징 브러쉬 헤드

유분 조절 클렌징 브러쉬 헤드

회전방식의 브러쉬는 평소 쓰던 세안제와 함께 사용가능하며 오래 지속되는 유분 조절 효과로 더욱 건강하고 광채나는 피부를 만들어줍니다.

스마트클릭: 필립스 면도기에 쉽게 장착

스마트클릭: 필립스 면도기에 쉽게 장착

브러쉬가 호환되는 필립스 면도기*에 장착하기만 하면 최고의 클렌징 기기가 됩니다.

손처럼 부드럽고 매끄러운 브러쉬

손처럼 부드럽고 매끄러운 브러쉬

직경 50미크론의 미세한 섬유 조직 32,000개로 만들어진 브러쉬는 실크처럼 부드럽게 손으로 닿기 힘든 부분까지 고르게 세안하는 효과를 제공합니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 30명의 아시아 남성을 대상으로 한 외부 테스트를 통해 클렌징 브러쉬로 세안 후 3시간 내의 결과와 같은 조건에서의 손세안 결과를 비교하였습니다.

  2. RQ330, RQ331, RQ350, RQ351, RQ360, RQ361, RQ370, RQ371과 호환 가능