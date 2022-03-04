SP9882
놀랍도록 부드러운 피부 밀착 면도
필립스 면도기 시리즈 9000 프리스티지로 최상의 밀착력과 편안함을 경험하세요. 리프트 앤 컷 면도 시스템을 통해 피부에 최대 0.00mm까지 밀착시켜 면도를 할 수 있으며, SkinIQ 기술을 통해 7일 기른 수염에도 얼굴의 윤곽에 맞게 조정됩니다.
피부 표면 밀착력
나노테크 듀얼 스틸 프리시젼 블레이드
하이드로 스킨글라이드 코팅
울트라플렉스 서스펜션 시스템
최대 5년 품질 보증*****
필립스의 특허 받은 독특한 리프트 앤 컷 회전식 면도 시스템으로 면도날이 피부에 닿지 않고 피부 가까이에서(피부로부터 최대 0.00mm) 정확하게 면도하기 전에 모근에서 모발을 부드럽게 들어 올립니다. 저녁까지 깔끔한 면도 상태를 유지하기 위한 최고의 정밀도*.
필립스 회전식 면도기는 360도 회전하는 면도날이 모든 방향으로 자라는 모든 털을 포착하여 자연스러운 모발 성장에 맞게 특별히 설계되었으며, 분당 최대 165,000번의 절삭 동작으로 나노테크 듀얼 정밀 면도날이 한 번 면도할 때마다 최대 25% 더 많은 수염을 자릅니다**.
완전히 유연한 헤드를 갖춘 울트라플렉스 서스펜션 시스템은 얼굴의 모든 윤곽에 맞도록 완벽하게 조정되어 목 부분의 까다로운 모발도 제거할 수 있습니다. 그 결과 매우 부드럽고 편안한 면도가 가능합니다.
리뷰
독립 기관에서 18~65세 한국인 남성 응답자 95명을 대상으로 실시한 테스트 응답자의 92%가 동의했습니다.
3일 기른 수염 면도, 필립스 Shaver 3000 시리즈와 비교
3일 기른 수염 면도, 필립스 Shaver 3000 시리즈와 비교
카트리지에 세척액을 사용했을 때와 물을 사용했을 때 면도 이물질 비교
2년 품질 보증+구매 후 90일 이내에 Philips.com 등록 시 3년 연장.