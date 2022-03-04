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Shaver S9000 PrestigeSkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기

SP9882

놀랍도록 부드러운 피부 밀착 면도

필립스 면도기 시리즈 9000 프리스티지로 최상의 밀착력과 편안함을 경험하세요. 리프트 앤 컷 면도 시스템을 통해 피부에 최대 0.00mm까지 밀착시켜 면도를 할 수 있으며, SkinIQ 기술을 통해 7일 기른 수염에도 얼굴의 윤곽에 맞게 조정됩니다.

모든 혜택 보기

7일 기른 수염에서도 밀착된 면도

놀랍도록 부드러운 피부 밀착 면도

  • 피부 표면 밀착력

  • 나노테크 듀얼 스틸 프리시젼 블레이드

  • 하이드로 스킨글라이드 코팅

  • 울트라플렉스 서스펜션 시스템

  • 최대 5년 품질 보증*****

리프트 앤 컷 시스템으로 피부 밀착력을 최대 0.00mm까지 향상

리프트 앤 컷 시스템으로 피부 밀착력을 최대 0.00mm까지 향상

필립스의 특허 받은 독특한 리프트 앤 컷 회전식 면도 시스템으로 면도날이 피부에 닿지 않고 피부 가까이에서(피부로부터 최대 0.00mm) 정확하게 면도하기 전에 모근에서 모발을 부드럽게 들어 올립니다. 저녁까지 깔끔한 면도 상태를 유지하기 위한 최고의 정밀도*.

360도 회전 면도날로 모든 방향에서 수염 면도

360도 회전 면도날로 모든 방향에서 수염 면도

필립스 회전식 면도기는 360도 회전하는 면도날이 모든 방향으로 자라는 모든 털을 포착하여 자연스러운 모발 성장에 맞게 특별히 설계되었으며, 분당 최대 165,000번의 절삭 동작으로 나노테크 듀얼 정밀 면도날이 한 번 면도할 때마다 최대 25% 더 많은 수염을 자릅니다**.

울트라플렉스 서스펜션 시스템으로 모든 윤곽에 맞게 조정

울트라플렉스 서스펜션 시스템으로 모든 윤곽에 맞게 조정

완전히 유연한 헤드를 갖춘 울트라플렉스 서스펜션 시스템은 얼굴의 모든 윤곽에 맞도록 완벽하게 조정되어 목 부분의 까다로운 모발도 제거할 수 있습니다. 그 결과 매우 부드럽고 편안한 면도가 가능합니다.

기술 사양

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    • SH91

    SH91
    쉐이빙 헤드 교체

    SH91/51
    • 나노테크 듀얼프리시젼 면도날
    • S8000, S9000, i9000 시리즈에 적합
    • S9000 프레스티지 시리즈에 적합
    • i9000 프레스티지 시리즈에 적합

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면책 조항

  1. 독립 기관에서 18~65세 한국인 남성 응답자 95명을 대상으로 실시한 테스트 응답자의 92%가 동의했습니다.

  2. 3일 기른 수염 면도, 필립스 Shaver 3000 시리즈와 비교

  3. 3일 기른 수염 면도, 필립스 Shaver 3000 시리즈와 비교

  4. 카트리지에 세척액을 사용했을 때와 물을 사용했을 때 면도 이물질 비교

  5. 2년 품질 보증+구매 후 90일 이내에 Philips.com 등록 시 3년 연장.​