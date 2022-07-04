기타 구성품
- 청소용 브러시
S1103/02
간편하고 매끄러운 면도
합리적인 가격으로 제공되는 필립스 신제품 Shaver Series 1000은 향상된 피부 보호 기능으로 간편하고 부드러운 면도를 제공합니다. 3방향으로 움직이는 고품질 자가 연마 면도날과 플렉스 헤드는 즐거운 면도 경험을 선사합니다.모든 혜택 보기
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면도기 헤드가 여러 방향으로 가볍게 움직여 닿기 힘든 부위에서도 개선된 면도 효과를 제공합니다.
회전식 면도날과 얼굴 사이에 위치한 보호 캡은 피부 자극, 베인 자국, 상처를 방지합니다.
캡과 반대 방향으로 계속 회전하여 면도날이 날카롭게 유지되고 피부 자극을 방지합니다.
습식 및 건식 면도를 선택할 수 있습니다. 간편한 건식 면도 혹은 마음에 드는 폼이나 젤을 이용하는 상쾌한 습식 면도 중 하나를 선택할 수 있습니다.
8시간 충전 후 무선으로 최대 30분간 면도할 수 있습니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 사용할 수 있습니다.
최적의 그립감을 위해 설계된 인체공학적 디자인으로 필립스 면도기를 마음 편히 사용할 수 있습니다.
안심하고 전기 면도기를 세척할 수 있습니다. 최대 1m 수심에서 최대 30분 동안 견딜 수 있는 IPX7 방수 등급을 자랑합니다.
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
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