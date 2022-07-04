간편하고 매끄러운 면도

합리적인 가격으로 제공되는 필립스 신제품 Shaver Series 1000은 향상된 피부 보호 기능으로 간편하고 부드러운 면도를 제공합니다. 3방향으로 움직이는 고품질 자가 연마 면도날과 플렉스 헤드는 즐거운 면도 경험을 선사합니다.