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SH30쉐이빙 헤드 교체

SH30/51

사용하던 면도기를 새 제품처럼

2년 동안 면도기는 900만 개의 수염을 면도합니다. 최고의 성능을 유지할 수 있도록 쉐이빙 헤드를 교체하세요.

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24개월마다 교체하여 새 면도기처럼 사용

사용하던 면도기를 새 제품처럼

  • 파워 컷 시스템

  • S1000, S2000, S3000 시리즈에 적합

  • S5000 시리즈 둥근 형태에 적합

고르고 깔끔한 면도

고르고 깔끔한 면도

27개의 자가 연마 면도날이 피부 바로 위에서 각 체모를 고르게 잘라주므로 항상 매끄럽고 고르게 마무리됩니다. 자가 연마 면도날은 2년 동안 새 것처럼 유지됩니다.

시리즈 1000, 2000, 3000 및 5000 둥근 형태 면도기용

시리즈 1000, 2000, 3000 및 5000 둥근 형태 면도기용

면도기 손잡이 뒷면을 확인하여 교체용 헤드를 확인하십시오. 도움이 필요하십니까? philips.com/accessories를 방문하십시오.

간편한 쉐이빙 헤드 교체

간편한 쉐이빙 헤드 교체

1. "열림" 버튼을 눌러 면도기를 엽니다. 2. 잠금 장치를 시계 반대 방향으로 돌려 고정 장치를 제거합니다. 3.기존 쉐이빙 헤드를 꺼내고 조심스럽게 교체품을 삽입합니다. 헤드가 설정에 맞게 정확히 정렬되었는지 확인합니다. 4. 고정 장치를 교체하고 잠금 장치를 시계 방향으로 돌려 고정합니다. 5. 쉐이빙 헤드를 제대로 닫으면, 딸깍 소리가 납니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 설비가 갖춰진 경우