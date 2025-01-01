검색어

  • 신속한 면도 신속한 면도 신속한 면도

    Shaver 1000 Series 습식 및 건식 전기 면도기

    S1880/00

    신속한 면도

    필립스 Shaver 1000 시리즈는 합리적인 가격으로 빠르고 깔끔한 면도가 가능합니다. 27개의 자가 연마 파워컷 면도날, 습식 및 건식 사용, 전체 세척으로 사용이 간편하고 뛰어난 가치를 제공합니다.

    모든 혜택 보기

    Shaver 1000 Series 습식 및 건식 전기 면도기

    유사 제품

    모두 보기 시리즈 면도기

    신속한 면도

    • 파워 컷 시스템
    • 3D 플로팅 헤드
    • 유럽산 내식성 스틸
    • 습식 및 건식 면도
    지속적인 깔끔한 면도를 위한 파워 컷 시스템

    지속적인 깔끔한 면도를 위한 파워 컷 시스템

    분당 350만 회의 커팅 동작 기능을 갖춘 27개의 자가 연마 면도날이 각 수염을 최대 0.046mm까지 일관되게 커팅하여 항상 부드럽고 고르게 마무리할 수 있습니다.

    편안한 면도를 위한 3D 플로팅 헤드

    편안한 면도를 위한 3D 플로팅 헤드

    3가지 방향으로 자유롭게 움직이는 플로팅 헤드가 얼굴의 곡선에 밀착되어 편안하게 면도가 가능합니다.

    유럽산 내식성 면도날

    유럽산 내식성 면도날

    자가 연마 면도날은 수술용 스틸로 제작되어 부식을 방지하고 2년 동안 새것처럼 유지됩니다.

    싱크대 또는 샤워 중 습식 및 건식 면도 가능

    싱크대 또는 샤워 중 습식 및 건식 면도 가능

    편리한 건식 면도를 선택하거나, 좋아하는 폼 또는 젤을 사용하여 샤워 중에도 상쾌하게 습식 면도하세요.

    세련된 라인과 젊은 미적 감각

    세련된 라인과 젊은 미적 감각

    세련된 라인과 젊은 미적 감각을 갖춘 면도기의 디자인은 모든 현대적인 라이프스타일에 자연스럽게 녹아듭니다.

    세척이 간편한 원터치 오픈

    세척이 간편한 원터치 오픈

    버튼을 누르면 면도기 헤드가 열리며 흐르는 물에 헹굴 수 있습니다.

    8시간 충전 후 35분 무선 면도 가능

    8시간 충전 후 35분 무선 면도 가능

    내구성이 뛰어난 NiMH 배터리가 있어 8시간 충전으로 35분 동안 면도할 수 있습니다.

    손쉬운 세척 또는 샤워를 위한 방수 기능

    손쉬운 세척 또는 샤워를 위한 방수 기능

    흐르는 물에 헹구거나 샤워 중에 면도할 수 있습니다. IPX7 방수 등급은 수심 1m에서 최대 30분 동안 담글 수 있음을 의미합니다.

    쉐이빙 헤드를 깨끗하게 유지해 주는 보호캡

    쉐이빙 헤드를 깨끗하게 유지해 주는 보호캡

    면도를 하지 않을 때나 여행 중일 때는 쉐이빙 헤드를 청결하고 안전한 상태로 유지하세요.

    배터리 상태 한눈에 보기

    배터리 상태 한눈에 보기

    배터리가 방전되는 상황에 빠지지 마세요. 배터리 표시등이 현재 배터리가 부족한지 또는 충전 중인지 여부를 알려줍니다.

    편리한 충전을 위한 USB-A

    편리한 충전을 위한 USB-A

    필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 우리의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 다음 웹 사이트 www.philips.com/support에서 적합한 전원 장치를 구입할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      • 보호캡
      • 충전 케이블
      팝업 트리머 포함
      아니요

    • 소비전력

      충전 시간
      8시간 완충
      배터리 유형
      니켈수소
      작동 시간
      35분

    • 디자인

      색상
      딥 아주르
      핸들
      셀프 스탠딩 면도기

    • 서비스

      교체용 헤드
      SH30으로 24개월마다 교체
      2년 품질 보증서

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      3D 플로팅 헤드
      면도 시스템
      • 파워 컷 시스템
      • 자가 연마날 27개
      • 분당 3,500,000회의 커팅 동작

    • 편리한 사용

      세척
      • 원터치 오픈
      • 세척 가능
      디스플레이
      활성 표시기
      습식 및 건식 사용
      습식 또는 건식 면도
      작동
      무선 전용
      방수
      • 방수 IPX7
      • 샤워 시 사용 가능

    • 스킨 프로텍트 기술

      스킨 프로텍트
      부식 방지 면도 시스템

    구성품

    기타 구성품

    • 보호캡
    • 충전 케이블

    추가 액세서리를 찾으십니까? 부품 및 액세서리 보기

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.
    Clippin

    예비 부품 또는 액세서리 찾기

    부품 및 액세서리 관련 페이지로 이동

    액세서리

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.