편리한 충전을 위한 USB-A

필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 우리의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 다음 웹 사이트 www.philips.com/support에서 적합한 전원 장치를 구입할 수 있습니다.