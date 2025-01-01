기타 구성품
- 보호캡
- 충전 케이블
S1880/00
신속한 면도
필립스 Shaver 1000 시리즈는 합리적인 가격으로 빠르고 깔끔한 면도가 가능합니다. 27개의 자가 연마 파워컷 면도날, 습식 및 건식 사용, 전체 세척으로 사용이 간편하고 뛰어난 가치를 제공합니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
분당 350만 회의 커팅 동작 기능을 갖춘 27개의 자가 연마 면도날이 각 수염을 최대 0.046mm까지 일관되게 커팅하여 항상 부드럽고 고르게 마무리할 수 있습니다.
3가지 방향으로 자유롭게 움직이는 플로팅 헤드가 얼굴의 곡선에 밀착되어 편안하게 면도가 가능합니다.
자가 연마 면도날은 수술용 스틸로 제작되어 부식을 방지하고 2년 동안 새것처럼 유지됩니다.
편리한 건식 면도를 선택하거나, 좋아하는 폼 또는 젤을 사용하여 샤워 중에도 상쾌하게 습식 면도하세요.
세련된 라인과 젊은 미적 감각을 갖춘 면도기의 디자인은 모든 현대적인 라이프스타일에 자연스럽게 녹아듭니다.
버튼을 누르면 면도기 헤드가 열리며 흐르는 물에 헹굴 수 있습니다.
내구성이 뛰어난 NiMH 배터리가 있어 8시간 충전으로 35분 동안 면도할 수 있습니다.
흐르는 물에 헹구거나 샤워 중에 면도할 수 있습니다. IPX7 방수 등급은 수심 1m에서 최대 30분 동안 담글 수 있음을 의미합니다.
면도를 하지 않을 때나 여행 중일 때는 쉐이빙 헤드를 청결하고 안전한 상태로 유지하세요.
배터리가 방전되는 상황에 빠지지 마세요. 배터리 표시등이 현재 배터리가 부족한지 또는 충전 중인지 여부를 알려줍니다.
필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 우리의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 다음 웹 사이트 www.philips.com/support에서 적합한 전원 장치를 구입할 수 있습니다.
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서비스
면도 성능
편리한 사용
스킨 프로텍트 기술
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