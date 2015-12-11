기타 구성품
- 스마트클릭 프리시젼 트리머
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강력하지만 피부에는 부드러운 면도
필립스 시리즈 5000은 3일 기른 수염에도 한 번의 움직임*에 더 많은 체모를 제거하는 강력한 면도 기능을 선사합니다. 고급 SkinIQ 기술이 탑재된 면도기는 체모의 밀도를 감지하고 적응하여 피부의 편안함을 개선시킵니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
분당 최대 90,000회 커팅 동작 기능을 갖춘 SteelPrecision 면도날은 17% 더 밀착된* 면도가 가능하며 한 번에 더 많은 체모를 자를 수 있습니다. 45개의 고성능 면도날은 자가 연마 방식으로 유럽에서 제작되었습니다.
면도기가 얼굴이나 머리에 닿는 순간부터 면도력을 동적으로 조정합니다. 초당 250배의 모발 밀도를 읽습니다. 수염에 맞춰 면도력을 조절하여 손쉽게 면도할 수 있습니다.
플렉스 헤드는 어떤 방향으로나 360°로 회전해 얼굴 윤곽과 머리를 따라 움직입니다. 완벽하고 편안한 면도를 위한 최적의 피부 접촉을 경험하세요.
새로운 형태의 쉐이빙 헤드는 정밀함을 위해 설계되었습니다. 표면은 체모를 효과적인 커팅 위치로 옮길 수 있도록 설계된 헤어 가이드 채널로 향상되었습니다.
면도기를 쉽게 청소하세요. 버튼 터치 한 번으로 면도기 헤드를 젖혀서 연 다음 물로 세척할 수 있습니다.
필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
면도기의 팝업 프리시젼 트리머를 사용하여 스타일을 완성하십시오. 면도기 본체에 내장되어 있어 콧수염을 관리하고 구레나룻을 트리밍하기에 완벽합니다.
1회 완전 충전 시 무선으로 최대 60분간 면도할 수 있습니다.
강력하고 효율적인 리튬 이온 배터리로 1시간 내에 면도기를 완전히 충전할 수 있습니다. 급한 경우에는 5분 충전으로 1회 면도가 가능합니다.
당사의 면도날 생산 시설은 100% 재생 가능 에너지 기반 전기를 사용하며, 당사의 포장재는 재활용 가능한 재료로 제작됩니다. 모든 면도기는 Eco passport와 함께 제공됩니다.
직관적인 디스플레이로 관련 정보를 볼 수 있어 면도기로 누릴 수 있는 최고의 만족감을 경험할 수 있습니다. 인터페이스에는 3단계 배터리 상태, 세척 안내 및 여행용 잠금 기능 표시등이 있습니다.
필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 우리의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 다음 웹 사이트 www.philips.com/support에서 적합한 전원 장치를 구입할 수 있습니다.
2년 동안 면도기는 900만 개의 수염을 면도합니다. 최고의 성능을 유지할 수 있도록 면도기 헤드를 교체하세요.
필립스 면도기는 탁월한 성능을 발휘하도록 제작되었으며 제품 등록 시 최대 5년의 품질 보증이 제공되므로 면도할 때마다 최고의 신뢰성과 성능을 즐길 수 있습니다.
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