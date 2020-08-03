사용하던 면도기를 새 제품처럼
2년 동안 면도기는 900만 개의 수염을 면도합니다. 최고의 성능을 유지할 수 있도록 쉐이빙 헤드를 교체하세요. 모든 혜택 보기
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사용하던 면도기를 새 제품처럼
최상의 면도 효과를 경험하시려면 2년에 한 번씩 쉐이빙 헤드를 교체하세요.
- SteelPrecision 면도날
- S7000 시리즈에 적합
- S5000 각진 형태에 적합
- 500 시리즈에 적합
- S5000 둥근 형태에 맞지 않음
면도기 5000, 6000 각진 형태, 7000 및 500 시리즈용
면도기 손잡이 뒷면을 확인하여 교체용 헤드를 확인하십시오. 도움이 필요하십니까? philips.com/accessories를 방문하십시오.
간단하게 면도기를 재설정하십시오.
1. 열림 버튼을 누르고 쉐이빙 헤드 홀더를 분리하십시오. 2. 고정 링을 시계 반대 방향으로 돌려 빼냅니다. 3. 교체하고자 하는 쉐이빙 헤드를 꺼내고 교체 부품을 넣습니다(돌출된 부분이 홈에 꼭 맞게 끼워져야 합니다). 4. 고정 링을 다시 끼우고 딸깍 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 5. 쉐이빙 헤드 홀더를 다시 끼우고 닫으십시오.
최상의 성능을 위해 24개월에 한 번씩 쉐이빙 헤드 교체
제품의 성능을 최상으로 유지하려면 24개월에 한 번씩 면도기 헤드를 교체하십시오.
재활용 가능한 포장재*
필립스는 제품 개발 시 항상 지속 가능성을 고려합니다. 이 포장재에는 플라스틱 부품이 포함되지 않았으며 100% 재활용할 수 있습니다*.
움직일 때마다 향상되는 커팅 성능
강력하면서도 부드러운 필립스 면도기의 45개 자가 연마 SteelPrecision 면도날은 분당 최대 90,000번의 커팅을 수행하여 한 번 움직일 때 더 많은 모발을 자를 수 있습니다.
기술 사양
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쉐이빙 헤드
- 사용 가능한 제품 유형
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면도기 7000 시리즈(S7xxx)
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각진 형태의 5000 및 6000 시리즈
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면도기 500 시리즈(S5xx)
- 패키지당 쉐이빙 헤드
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3
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