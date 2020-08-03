간단하게 면도기를 재설정하십시오.

1. 열림 버튼을 누르고 쉐이빙 헤드 홀더를 분리하십시오. 2. 고정 링을 시계 반대 방향으로 돌려 빼냅니다. 3. 교체하고자 하는 쉐이빙 헤드를 꺼내고 교체 부품을 넣습니다(돌출된 부분이 홈에 꼭 맞게 끼워져야 합니다). 4. 고정 링을 다시 끼우고 딸깍 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 5. 쉐이빙 헤드 홀더를 다시 끼우고 닫으십시오.