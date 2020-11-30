남자라면 누구나 아침에 일어나서 가장 먼저 하는게 면도입니다. 매일 반복적으로 하지만 날카로운 칼날을 피부에 대야 하는 만큼 각별히 신경써야 하는 일이기도 합니다. 면도기라면 크게 두가지 선택지가 있기 마련이지요. 일반 날면도기와 전기면도기. 저는 사실 그동안 전기면도기를 기피 했습니다. 아주 오래전에 썼던 전기면도기가 깔끔하게 잘리지 않는 느낌이 들었기 때문이었죠. 이후로 학창시절부터 지금까지 매일같이 날면도기를 피부에 대고 면도를 해왔습니다. 칼날이 직접 피부에 닿는 면도방식이기에 절삭력은 확실 하지만 가장 큰 문제는 바로 트러블!! 피부에 항상 작은 뽀루지가 나거나 가끔씩 베이는 날도 많았습니다. 특히!! 상처가 나면 다음날 또 면도를 해야하기 때문에 여간 신경쓰이는게 아니었죠. 날면도기를 써야한다면 어쩔수 없이 감내해야 하는 거라고 생각하며 넘겨왔습니다. 그러나!! 이번에 사용한 필립스 S6630 전기면도기 이후로 앞으로 영원히 날면도기는 사용하지 않을것 같아요. 전기면도기의 절삭력이 이렇게 좋을지는 정말 몰랐네요. 거의 날면도기로 면도한 정도로 깔끔하게 밀립니다. 매일 면도를 하고나서 수염이 나는 자리를 손으로 문질러 보는 습관이 있는데 정말!! 날면도기로 한것 같이 꺼끌꺼끌하게 남아있는 부분이 없습니다. 과장 조~금 보태서 털이 원래 안자라는 맨살 부분같이 면도가 되네요. 요즘 나오는 여러 면도기들이 여러 기능들을 내세우곤 하지만 무엇보다 면도기라면 가장 중요한게 절삭력! 아닐까요? 그 부분이 일단 확실하니 정말 좋습니다 그리고 두번째, 트러블이 없습니다. 전기면도기의 구조상 철망 아래에 면도날이 있고, 이 철망안에 털이 들어가 잘리는 방식이죠. 따라서 피부에 직접 날이 닿는게 아니라 트러블이 정말 없네요. 뾰루지도 안나고 상처도 안나니 장기적으로 피부를 생각했을때도 좋은 선택이었던것 같습니다. 마지막으로 세번째, 방수가 되네요? 면도하는 취향마다 습식면도를 선호하는 사람과 건식 면도를 선호하는 사람이 있죠. 저는 물과 거품을 묻혀하는 습식면도를 선호하는데, 필립스 S6630 웻&드라이 방식이라 건식 습식면도 모두 가능합니다! 물과 거품으로 털을 충분히 부드럽게 한후 면도를 하면 훨씬 잘 밀리는것 같더라구요. 저 처럼 습식면도를 선호하시는 분들이라면 강추 드립니다! 아무튼 전반적으로 매우 만족한 제품이었어요. 앞으로 날 면도기는 영영 쓸일이 없을것 같아요! 전기면도기 날은 관리만 잘해준다면 1-2년에 한번씩만 교체해 준다고 하면 되니 이쪽이 장기적으로는 더 경제적일것 같기도 하네요 전기면도기로 고민하시는 분이 있으면 필립스 S6630 추천드려요!