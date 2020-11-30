단종됨
S6640/27
멀티프리시젼 면도날
마찰 방지 코팅
멀티 플렉스 헤드
가드 모드
빠르고 밀착된 면도를 즐겨 보세요. 멀티프리시젼 면도날은 몇 번의 움직임만으로도 긴 수염과 짧은 수염은 물론 까칠하게 자란 수염까지 면도해줍니다.
특수 코팅 처리된 면도 링이 피부 마찰을 줄여주기 때문에 피부 자극은 최소화하면서 부드럽고 매끄러운 면도가 가능합니다.
얼굴의 윤곽을 따라 다섯 방향으로 움직이는 5방향 플렉스 헤드 덕분에 면도기가 최소한의 저항으로 피부 위에서 편안하게 미끄러집니다.
4.4
5점 만점
14
리뷰
알로하하
30/11/2020
한국
프로모션의 일부
필립스 전기면도기 만족!
모든게 좋고 좋습니다! 3개의 헤드 면도날과 스킨가드모드로 좀 더 안정감있게 면도 할 수 있어서 좋았습니다. 그리고 무엇보다도 면도가 잘됩니다!
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 6000 S6630/11 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 6000 S6630/11 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
휴프림111
30/11/2020
한국
프로모션의 일부
필립스 면도기 최고네요
지금까지 써봣던 전기면도기 중에서 필립스가 가장 좋았습니다아아아아!! 최고 최고입니다!!!!
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 6000 S6640/27 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
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이 후기는 Shaver series 6000 S6640/27 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
카리스마짱
29/11/2020
한국
프로모션의 일부
가성비 갑 필립스 면도기
예전에 쓰던 면도기는 날이 두개였는데 날이 세개니까 잘 깍이고 좋아요. 방수기능이 있어 샤워하면서 쓸수있어 좋아요.
찬성
방수라 샤워중에 사용해도 좋아요. 면도칼 면도같이 깨끗하게 잘리는거 같아요.
반대
좀 더 가볍고 작아 졌으면
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 6000 S6630/11 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 6000 S6630/11 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준