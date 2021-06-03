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단종됨

Shaver series 9000습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

S9131/37

4.4

| (82) 리뷰 | 93%의 추천 제품

언제나 완벽한 면도

필립스의 최첨단 면도기 Shaver 9000은 고유한 입체 면도 기술로 얼굴의 모든 곡면에 밀착하여 더 넓은 범위를 면도할 수 있으며 V-Track 시스템이 수염을 면도하기에 최적의 위치로 유도하여 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.

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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-f6983e0723be4e9d85eeb29000eaa25e] [com-mig]

세계 1위 전기 면도기 브랜드1

한 번에 20% 더 많은 수염* 면도

언제나 완벽한 면도

  • V-Track 프리시젼 면도날

  • 8방향 입체 면도 헤드

  • 스마트클린 시스템 플러스

  • 프리시젼 트리머 및 코털 트리머

면도날이 수염의 위치를 완벽하게 잡아주므로 밀착 면도 가능

면도날이 수염의 위치를 완벽하게 잡아주므로 밀착 면도 가능

완벽한 밀착 면도를 경험하세요. V-Track 프리시젼 면도날이 누운 수염이나 길이가 다른 수염을 포함하여 모든 수염을 최적의 면도 위치로 유도합니다. 더 적은 횟수로 밀어도 30% 더 밀착하여 면도하므로 피부를 최고의 상태로 유지시켜 줍니다.

8방향으로 구부러지는 뛰어난 성능

8방향으로 구부러지는 뛰어난 성능

8방향 입체 면도 헤드로 얼굴과 목의 모든 곡면을 따라 면도할 수 있습니다. 한 번의 움직임으로 수염을 20% 더 많이 제거하므로 최대한 밀착된 매끄러운 면도가 가능합니다.

간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

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    • SH91

    SH91
    쉐이빙 헤드 교체

    SH91/51
    • 나노테크 듀얼프리시젼 면도날
    • S8000, S9000, i9000 시리즈에 적합
    • S9000 프레스티지 시리즈에 적합
    • i9000 프레스티지 시리즈에 적합

리뷰

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4.4

5점 만점

82

리뷰

93%

의 추천 제품

03/06/2021

한국

한국

필립스 9000시리즈 면도기 사용기

전에도 필립스 면도기를 사용했었습니다. 요번 필립스 9000시리즈를 구입하여 사용해본 는낌이 아주 좋아요 부드럽게 잘 깍여지고 피부 손상도 없이 조용하게 사용하기 아주 편리합니다.

찬성

조용하고 피부손상도 없으며 헤드가 부드럽게 움직여 아주 만족합니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 S9111/45 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2021-02-03

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 S9111/45 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2021-02-03

30/05/2021

한국

한국

전 제품보다 더 부드럽게 잘립니다

이전에도 필립스 전기면도기를 사용했는데 해당 모델보다 더 면도가 잘되고 스마트클린 시스템으로 면도기 유지보수가 더 쉬워진거 같아 만족스럽다

찬성

분해세척 및 클리닝이 쉬움

반대

스마트클린시스템 사용 후 건조 시간이 너무 긴거 같음

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 S9071/37 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-05-30

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 S9071/37 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-05-30

19/03/2021

한국

한국

진짜 행복 100퍼센트

인생의 질이 달랄짐, 편리함, 깨끗함, 편함, 언제나, 어디서나, 잘밀림, 휴대성 이 모든게 완벽

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 S9041/37 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-02-19

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Shaver series 9000 S9041/37 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-02-19

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면책 조항

  1. Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준 

  1. 최대 20% 더 많은 수염 면도 - 센소터치와 비교