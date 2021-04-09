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SH91쉐이빙 헤드 교체

SH91/51

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2년 동안 면도기는 900만 개의 수염을 면도합니다. 최고의 성능을 유지할 수 있도록 쉐이빙 헤드를 교체하세요.
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24개월마다 교체하여 새 면도기처럼 사용

사용하던 면도기를 새 제품처럼

  • 나노테크 듀얼프리시젼 면도날

  • S8000, S9000, i9000 시리즈에 적합

  • S9000 프레스티지 시리즈에 적합

  • i9000 프레스티지 시리즈에 적합

피부 표면 밀착력

피부 표면 밀착력

나노테크 듀얼프리시즌 면도날은 피부 수준(피부 아래 최대 -0.08mm)에서 정밀하게 밀착 면도하여 분당 최대 165,000번의 커팅을 수행합니다. 72개의 고성능 면도날은 유럽에서 제작되었으며 자가 연마됩니다.

면도기 시리즈 8000, 9000 및 9000 프리스티지용

면도기 시리즈 8000, 9000 및 9000 프리스티지용

면도기 손잡이 뒷면을 확인하여 교체용 헤드를 확인하십시오. 도움이 필요하십니까? philips.com/accessories를 방문하십시오.

간단하게 면도기를 재설정하십시오.

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1. 열림 버튼을 누르고 쉐이빙 헤드 홀더를 분리하십시오. 2. 고정 링을 시계 반대 방향으로 돌려 빼냅니다. 3. 교체하고자 하는 쉐이빙 헤드를 꺼내고 교체 부품을 넣습니다(돌출된 부분이 홈에 꼭 맞게 끼워져야 합니다). 4. 고정 링을 다시 끼우고 딸깍 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 5. 쉐이빙 헤드 홀더를 다시 끼우고 닫으십시오.

기술 사양

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      1. 설비가 갖춰진 경우