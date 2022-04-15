얼굴 면도기
모든 시리즈
Shaver series 9000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기
단종됨
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S9151/41
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에코 패스포트 - English (US)
사용 설명서
전체 (10)
필립스 면도기에 나타나는 기호는 무엇을 의미합니까?
필립스 세척 스테이션 카트리지는 언제 교체해야 합니까?
무선 클렌징 팟과 호환되는 필립스 면도기는 무엇입니까?
필립스 면도기의 쉐이빙 헤드는 어떻게 분리합니까?
필립스 면도기에 사용할 수 있는 폼이나 젤은 어떤 것입니까?
매번 면도 후 필립스 면도기를 충전할 수 있습니까?
필립스 면도기는 어떻게 청소합니까?
여행 시 필립스 그루밍 또는 뷰티 제품을 가져갈 수 있습니까?
필립스 면도기를 사용하여 최상의 효과를 얻으려면 어떻게 해야 합니까?
필립스 면도기 사용 후 피부 자극이 발생함
SH91쉐이빙 헤드 교체
필립스 SmartClean 시스템이 넘침
필립스 SmartClean의 충전 플러그가 맞지 않음
필립스 SmartClean 시스템이 작동하지 않음
필립스 면도기가 충전이 되지 않음
필립스 면도기 사용 후 피부 문제가 발생함
필립스 면도기에서 물이 샘
필립스 면도기에서 큰 소음이 발생함
필립스 면도기를 사용하여 좋은 결과를 얻지 못함
필립스 면도기가 작동하지 않음
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