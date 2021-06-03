단종됨
S9211/12
4.4
5점 만점
82
리뷰
93%
의 추천 제품
청담도예원
03/06/2021
한국
필립스 9000시리즈 면도기 사용기
전에도 필립스 면도기를 사용했었습니다. 요번 필립스 9000시리즈를 구입하여 사용해본 는낌이 아주 좋아요 부드럽게 잘 깍여지고 피부 손상도 없이 조용하게 사용하기 아주 편리합니다.
찬성
조용하고 피부손상도 없으며 헤드가 부드럽게 움직여 아주 만족합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9111/45 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-02-03
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9111/45 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-02-03
maen
30/05/2021
한국
전 제품보다 더 부드럽게 잘립니다
이전에도 필립스 전기면도기를 사용했는데 해당 모델보다 더 면도가 잘되고 스마트클린 시스템으로 면도기 유지보수가 더 쉬워진거 같아 만족스럽다
찬성
분해세척 및 클리닝이 쉬움
반대
스마트클린시스템 사용 후 건조 시간이 너무 긴거 같음
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9071/37 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-05-30
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9071/37 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-05-30
큼요오옹
19/03/2021
한국
진짜 행복 100퍼센트
인생의 질이 달랄짐, 편리함, 깨끗함, 편함, 언제나, 어디서나, 잘밀림, 휴대성 이 모든게 완벽
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9041/37 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-02-19
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver series 9000 S9041/37 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-02-19